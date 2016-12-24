Разорительный бьюти-бизнес

Республиканские полицейские разыскивают жительницу Саранска, которая «кинула» знакомых почти на миллион рублей. 28-летняя барышня была индивидуальным предпринимателем и решила вести бьюти-бизнес, вот только на открытие салона красоты ей потребовалась немалая сумма денег, которую она смогла найти лишь у доверившихся ее бизнес-способностям людей.

Как сообщает пресс-служба МВД, девушка обратилась к знакомым с просьбой одолжить денег. Два товарища на эту просьбу откликнулись, в результате чего бизнесвумен заняла у них 538 и 385 тысяч рублей. Причем происходило это в разные периоды в 2018 и 2019 годах. Девушка пообещала вернуть долг, однако в установленный срок этого не сделала, и тогда потерпевшие обратились в полицию.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что одно из преступлений предпринимательница совершила уже после продажи салона. Выходит, что она занимала деньги на развитие уже не существующего бизнеса. В настоящее время стражи порядка занимаются поиском подозреваемой, а также проверяют версию о том, что от ее противоправных действий могли пострадать и другие люди.



