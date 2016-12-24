РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

1 декабря близ Ковылкина, в месте базирования 590-го отдельного радиотехнического узла ВКС России, заступила на боевое дежурство первая в стране радиолокационная станция загоризонтного обнаружения под названием «Контейнер». С ее помощью российские военные будут круглосуточно вести дальнюю радиолокационную разведку на западном и южном стратегических направлениях.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тысяч километров до госграницы в режиме реального времени, - подчеркивает командующий 1-й армией ПВО-ПРО Андрей Демин. - Станция, в частности, будет видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Локатор также сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых боеприпасов».

Наряду с этим Демин отметил, что ранее такой информации в распоряжении российских военных не имелось.

Напомним, что впервые о размещении «Контейнера» в Мордовии сообщалось еще в 2013 году. Однако тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу потребовал дооснастить станцию и довести ее до полной готовности. За это время специалисты не только проверили работоспособность всех систем и агрегатов станции, но и нарастили возможности новой РЛС.

В основе работы РЛС данного типа лежит излучение электромагнитной энергии в ионосферу. Сигнал локатора направлен вверх и отражается от ионосферы, как от зеркала. Таким образом, на экране становится видно все, что происходит за горизонтом. Похожие средства развивают США, Великобритания, Франция и Китай. Тем не менее российскую систему отечественные конструкторы считают наилучшей, так как она располагает мощным программно-алгоритмическим комплексом.

По словам главного конструктора «Контейнера» Михаила Петрова, гиперсовременная система способна обнаруживать в том числе и так называемые самолеты-невидимки, оснащенные технологией «стелс». «Для нас они невидимками не являются», - заявил Петров.

С постановкой «Контейнера» на боевое дежурство Воздушно-космические силы России получили средство контроля за любыми пусками ракет. Их старт обнаружат со спутников, а координаты целей во время полета ракет будут выдавать загоризонтные станции. Известно, что в ближайшие годы в России планируют развернуть целую сеть подобных радиолокационных станций.