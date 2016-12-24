«Зона отчуждения»

Репортер

Попытки тайной передачи запрещенных вещей, в числе которых сим-карты, мобильные телефоны и даже наркотические средства, фиксируются в мордовских колониях с неумолимой регулярностью. Так, на этой неделе в четвертую колонию не удалось перебросить сверток с 20 мобильниками, 6 зарядными устройствами, наушниками и 5 «симками». Кроме того, в посылке была литровая бутылка с алкоголем. Перекинуть сверток пытались три жителя региона 13. На них составлены протоколы об административных правонарушениях.

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