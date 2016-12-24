Был пьян в стельку и лишен водительского удостоверения

В Мордовии продолжает расти количество смертельных ДТП. Только за пару дней на республиканских дорогах погибли два человека, еще пятеро получили травмы

Одна из трагедий произошла на трассе Саранск - Ульяновск. На 113-м километре столкнулись две иномарки - Mitsubishi Lancer и Hyundai Santa Fe. За рулем Mitsubishi находился 33-летний молодой человек, он погиб в результате аварии. В медицинское учреждение были доставлены пассажир легковушки, а также водитель и пассажир кроссовера.

Еще одно ДТП произошло в Чамзинском районе. В 18:35 на автодороге Комсомольский - Азарьевка водитель «Лады Калины» сбил 59-летнего мужчину. Погибший шел по обочине без светоотражающих элементов на одежде. Из-за темного времени суток 28-летний водитель «Калины», очевидно, просто вовремя не заметил пешехода. От полученных травм пожилой человек скончался на месте. Взятый анализ крови показал, что водитель «Калины» был трезв.

В Рузаевском районе лихач без прав снес автобусную остановку, дорожный турникет и забор частного дома. Около 4 часов утра 20-летний молодой человек, сидя за рулем легковушки «Ниссан Теана», не справился с управлением и совершил наезд сразу на несколько препятствий. По данным Госавтоинспекции, он двигался со стороны ул. Ленина по ул. Карла Маркса, где первой ему помешала автобусная остановка, остановить же лихача смог только забор. В результате «покатушек» молодой человек получил травмы, с которыми был доставлен в Рузаевскую больницу. У него взята кровь на анализ.

В Саранске тоже не обошлось без аварий. В Пролетарском районе города лихача пришлось ловить стражам порядка. О том, что по улицам разъезжает подозрительный автомобиль, в Управление Росгвардии сообщили очевидцы. Причем преследование началось еще в центре республиканской столицы. Настигнуть гонщика правоохранители смогли только на перекрестке улиц Титова и Лодыгина. При этом мужчина успел попасть в ДТП - на светофоре он врезался в «Ладу Калину», которая остановилась на красный свет. От удара отечественный автомобиль отбросило на «Ниссан Джуке». Позже выяснилось, что водитель «Ниссан Мурано» был пьян в стельку, при этом еще и лишен водительского удостоверения. От просьбы «подуть в трубку» мужчина, по вполне понятным причинам, отказался, и полицейским пришлось доставить его в наркологическое отделение.

И напоследок. В связи с наступлением холодов, а также выпавшим снегом ситуация на дорогах ухудшилась. Госавтоинспекция Мордовии напоминает водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима.

«При таких погодных условиях водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду, во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасной ситуации иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - отметили в Госавтоинспекции РМ.

Правила безопасного поведения на дороге стоит соблюдать и пешеходам, проявлять внимательность в условиях непогоды, переходить проезжую часть только в специально установленных для этого местах и не забывать, что из-за гололедицы увеличивается тормозной путь автомобиля.