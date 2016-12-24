Очистные сооружения для столицы Мордовии

Новая линия очистных сооружений в Саранске заработала в полном объеме. Об этом в начале недели сообщил директор МП «Саранскгорводоканал» Юрий Шохин.

Первая очередь очистных сооружений была построена в Саранске в 1970 году, вторая была введена в строй спустя почти двадцать лет в 1989 году. По новой линии все основные работы были завершены еще в декабре прошлого года, а в мае 2019-го здесь отрабатывался полный цикл движения и очистки сточных вод. И уже летом на новой линии был запущен цех механического обезвоживания. От новой линии очистных сооружений жидкого ила не будет. После завершающего этапа обезвоживания влажность осадка будет составлять 70-75% (в настоящее время - 99,4%). После вторичных отстойников вода будет проходить ультрафиолетовое обеззараживание, потом по подземным каналам будет выходить в специальную камеру, оттуда - в биологические пруды, а затем - в реку Инсар.

Заметим, что этим летом саранская делегация во главе с Петром Тултаевым изучала опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар.

«Петром Николаевичем Тултаевым перед нами поставлена задача: проработать вопрос консервации действующих иловых карт, а затем утилизировать скопившийся там ил», - заявил тогда по итогам поездки Юрий Шохин. В Чувашской Республике от иловых карт ушли естественным путем. Иловые карты проходили осушение в течение двух-трех лет. Затем была проведена их рекультивация.

Руководителей нашей делегации интересовал вопрос: что происходит с теми остатками, которые накапливаются после прохождения всех этапов очистки сточных вод? «После процесса обезвоживания и прессования сухие остатки сжигаются на территории очистных сооружений Новочебоксарска в специальной установке. Мы взяли опыт наших соседей на вооружение! В технологическом процессе наших очистных сооружений отдельные нюансы будут применены», - отметил тогда Юрий Шохин.