Жители села Малое Маресево Чамзинского района поблагодарили Главу РМ за новую дорогу

- Мы не избалованы комфортом и удобствами, - говорится, в частности, в их письме. - Но, как видим, в последнее время все больше внимания уделяется благоустройству сельской местности, строительству дорог на селе. И мы ощутили это на себе.

По словам граждан, преобразилась не только сама дорога по улице Ленина, но и вся прилегающая территория. Во-первых, здесь оборудован остановочный павильон, к которому ведет тротуар. Во-вторых, появилась ровная площадка, засеянная газонной травой. В-третьих, вырублены старые деревья, засыпаны щебнем подъезды к каждому дому. Наконец, теперь и к кладбищу можно без всяких проблем доехать на машине.

Приятно удивило жителей улицы и «умение специалистов из ООО «Мордовдорстрой» организовать и обеспечить выполнение работ в минимальные сроки, выслушать все прозвучавшие предложения».

- Мы очень признательны за такое внимание, - поделились сельчане своей радостью с Главой Мордовии. - Сердечно благодарим Вас за заботу и понимание наших проблем.

Добавим, что строительством дороги по улице Ленина дело явно не ограничится. Ведь чамзинские избиратели просили привести в порядок весь участок пути Малое Маресево - Мокшалей (по нему практически ежедневно курсирует школьный автобус). Отремонтировать данную магистраль также предполагается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».