Жители села Малое Маресево Чамзинского района поблагодарили Главу РМ за новую дорогу

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- Мы не избалованы комфортом и удобствами, - говорится, в частности, в их письме. - Но, как видим, в последнее время все больше внимания уделяется благоустройству сельской местности, строительству дорог на селе. И мы ощутили это на себе.
По словам граждан, преобразилась не только сама дорога по улице Ленина, но и вся прилегающая территория. Во-первых, здесь оборудован остановочный павильон, к которому ведет тротуар. Во-вторых, появилась ровная площадка, засеянная газонной травой. В-третьих, вырублены старые деревья, засыпаны щебнем подъезды к каждому дому. Наконец, теперь и к кладбищу можно без всяких проблем доехать на машине.
Приятно удивило жителей улицы и «умение специалистов из ООО «Мордовдорстрой» организовать и обеспечить выполнение работ в минимальные сроки, выслушать все прозвучавшие предложения».
- Мы очень признательны за такое внимание, - поделились сельчане своей радостью с Главой Мордовии. - Сердечно благодарим Вас за заботу и понимание наших проблем.
Добавим, что строительством дороги по улице Ленина дело явно не ограничится. Ведь чамзинские избиратели просили привести в порядок весь участок пути Малое Маресево - Мокшалей (по нему практически ежедневно курсирует школьный автобус). Отремонтировать данную магистраль также предполагается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«ВС» подсчитал, к чему приведет повышение критерия нуждаемости до уровня двукратной величины прожиточного минимума
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