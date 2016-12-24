К Главе за помощью

Очередной личный прием граждан провел Глава Мордовии в региональной приемной Президента РФ. На сей раз за помощью к руководителю республики обратились жители Саранска, Рузаевского, Большеберезниковского и Лямбирского районов.

Наталья Арискина из Большеберезниковского района озвучила коллективную просьбу жителей села Тазино о капитальном ремонте автомобильной дороги, соединяющей их населенный пункт с с. Шугурово. Население двух этих сел - около 870 человек, но главное - по ним пролегает маршрут школьного автобуса, который ежедневно возит ребятишек. Владимир Волков подчеркнул, что данное пожелание будет выполнено. Тем более что оно уже звучало на предвыборных встречах и в наказах избирателей. Объект планируется включить в пятилетнюю Программу по приведению автомобильных трасс в нормативное состояние (в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). При этом по своему качеству и характеристикам он должен соответствовать требованиям, предъявляемым к магистралям со «школьными» маршрутами. Владимир Волков поручил вице-премьеру - министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктору Цыганову внести при необходимости корректировки в планы работ, дабы приступить к реконструкции уже в следующем году.

Жители аварийного дома в Рузаевке в свою очередь попросили Главу оказать содействие в их расселении. По словам Владимира Волкова, новое жилье они непременно получат. Объект будет включен в адресный перечень, составляемый в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в период с 2021 по 2024 год.

Другие поступившие в адрес руководителя региона обращения касались порядка получения социальных выплат на приобретение жилья, оказания материальной помощи семьям с детьми-инвалидами. С целью повышения оперативности и качества работ на прием были приглашены заместители Председателя Правительства Мордовии, руководители профильных министерств и муниципальных районов республики. По поручению Главы все поступившие в ходе личного приема заявления взяты под особый контроль.