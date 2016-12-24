Ковылкинский район стоит на пороге масштабных преобразований

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Вопросы его социально-экономического развития Глава Мордовии Владимир Волков обсудил с руководителем территории Николаем Комусовым.
В числе позитивных моментов был отмечен, прежде всего, рост промышленного и сельскохозяйственного производства. В 2018 году Ковылкинский район стал лидером по объемам привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал - свыше 8,5 миллиарда рублей. А сейчас он уверенно входит и в первую тройку по объемам производства мяса. Притом уже в следующем году в строй планируется ввести сразу два свинокомплекса-«стотысячника» (в дополнение к трем ныне существующим). Увеличить свои мощности готовится и комбикормовый завод.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году выполнен капитальный ремонт 3,8-километровых участков трасс Рузаевка - Ковылкино - Торбеево и Ковылкино - Краснослободск. На средства местного дорожного фонда отремонтированы дороги в селах Токмово, Рыбкино, Старая Сазоновка. В 2020-м начнется реконструкция магистрали Рузаевка - Ковылкино протяженностью 10,5 км.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство 14 многоквартирных домов и центрального парка в городе Ковылкино. Кроме того, были обустроены так называемый молодежный сквер и аллея по улице Щорса. Следующей значимой новостройкой должен стать парк «Патриот», который раскинется на площади в 10,5 тысячи квадратных метров.
При обсуждении вопросов модернизации сетей тепло- и водоснабжения было подчеркнуто, что в рамках заключенного концессионного соглашения с инвестором удалось модернизировать 8 котельных (всего на эти цели было привлечено 114 млн рублей). Также начата реконструкция водопровода в селе Троицк. В текущем году здесь построено полтора километра сетей, еще шесть планируется сделать в 2020-м. «Реализация данного проекта позволит обеспечить сельских жителей качественной питьевой водой, соответствующей всем гигиеническим требованиям», - напомнил в этой связи Глава РМ.
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