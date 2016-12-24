Несогласованные земляные работы влетели предпринимателю в кругленькую сумму

В столице Мордовии в минувший понедельник на оперативном совещании обсудили восстановление нарушенного благоустройства при проведении земляных работ. Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров сообщил, что в связи с погодными условиями приемка мест разрытий после проведения восстановительных работ в текущем сезоне завершена.

«Все крупные организации, которые будут производить разрытия в зимний период, должны предоставлять нам гарантийные письма, что обязуются выполнить полное благоустройство с укладкой асфальтобетонного покрытия, если оно было нарушено, до 7 мая. Однако это не означает, что разрытие должно оставаться открытым, - сказал Алексей Вахтеров. - После окончания работ должна быть произведена обратная засыпка. Если нарушено асфальтовое покрытие, то благоустройство выполняется в «зимнем варианте» (отсыпка песком, щебнем с уплотнением) и производится планировка грунта».

Он также сообщил, что на индивидуального предпринимателя Дмитрия Дегаева, который является должностным лицом автомойки «Н2О», осуществлявшего земляные работы без разрешения Администрации городского округа Саранск, составлен административный протокол и наложен штраф в размере 16 тысяч рублей. Напомним, 23 ноября в районе автомойки «Н2О» по адресу: ул. Энергетическая, 34 без необходимого ордера и согласования производились земляные работы. Во время этих работ был поврежден водопровод, снабжающий жилые дома на ТЭЦ-2. На несколько часов жители этой части города остались без холодного водоснабжения. Ликвидацией аварийной ситуации на сетях водоснабжения занимался «Саранскгорводоканал».

«Муниципальное предприятие «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» выставило счета индивидуальному предпринимателю Дмитрию Дегаеву на оплату рабочих, затраты на материалы, транспорт в размере 66 609 рублей 79 копеек, а также компенсационную сумму за потери холодного водоснабжения и за недопоставку водоснабжения населению в размере 40 779 рублей 18 копеек. Если индивидуальный предприниматель не выплатит эти суммы в добровольном порядке, они будут взысканы через суд», - пояснил Алексей Вахтеров.