«Кибанутые»

В деле об обмане мордовского банкира москвичом прозвучал приговор

Ленинский суд Саранска поставил точку в очередном громком деле. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере 58-летний житель Москвы Валерий Киба получил реальный срок. Заместитель председателя «Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан» пообещал топ-менеджеру одного из мордовских банков трудоустройство на престижную должность в Москве - в ипотечной жилищной корпорации. Тот перечислил столичному «кадровику со связями» 4 миллиона 100 тысяч рублей, но выгодное место досталось другому. Приговор в суде огласили в пятницу 22 ноября.

С влиятельным столичным жителем банкир из Мордовии познакомился в 2014 году, когда начал строить планы о переезде вместе с семьей в Москву. Но на «голое место» ехать не хотелось, нужна была солидная должность. По версии следствия, помочь в этом деле мужчине как раз и взялся Валерий Киба. При этом москвич не скрывал, что это будет стоить немалых денег. Банкир, в свою очередь, был готов профинансировать этот кадровый рывок, главное - не упустить теплое местечко.

На счет москвича наш земляк периодически переводил по 500 тысяч рублей. В общей сложности он отправил «кадровику» 4 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, в расписке эта сумма была обозначена как трата «на ведение совместного бизнеса». Но как позже заявит банкир - такой документ был составлен и подписан только потому, что Киба не соглашался на другой формат расписки.

Киба долгое время кормил обещаниями своего мордовского «протеже», пока тот не узнал, что на «его должность» был назначен другой человек. Топ-менеджер банка потребовал от «благодетеля» возврата денежных средств, но ничего определенного в ответ не услышал. Тогда он обратился в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РМ с заявлением о мошенничестве. Под угрозой разбирательства с правоохранительными органами Киба перевел банкиру 60 тысяч рублей, но и все на этом. В итоге вся эта история закончилась уголовным делом и судом.

Сам Валерий Киба свою вину не признавал, стоял на том, что деньги житель Мордовии ему переводил на ведение совместного бизнеса. Правда, перспективный проект, о котором постоянно твердил москвич, свое реальное воплощение так и не обрел. В итоге суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Сейчас Валерий Киба намерен обжаловать приговор.