«Через не могу, но сделать!»

Петр Тултаев провел «мэрскую субботу» на ТЭЦ-2

В субботу 16 ноября Петр Тултаев встретился с жителями ТЭЦ-2. Основной вопрос, который стоял в повестке дня, - работа бани № 4. Сбор был назначен на 14:00 у здания «виновницы», но жители начали подходить задолго до этого времени.

Вопрос о дальнейшем функционировании бани № 4 возник в конце прошлого года. До конца 2018 года муниципальное предприятие городского округа Саранск «Городские бани» оплачивало за поставку 1 Гкал тепловой энергии (пара) в баню № 4 1 900 рублей. Но в декабре 2018 года от ПАО «Т Плюс» поступило уведомление, что с 1 января 2019 года стоимость поставки 1 Гкал тепловой энергии (пара) в баню № 4 будет составлять 38 258 рублей. С учетом новой предлагаемой ПАО «Т Плюс» цены стоимость потребленной энергии (пара) в месяц (при среднем ежемесячном потреблении в 50 Гкал) возрастала в 20 раз, то есть с 95 000 до 1 900 000 рублей! Именно тогда было принято решение о закрытии бани и рассматривалась возможность строительства собственной газовой котельной для бани № 4. Однако жители п. ТЭЦ-2 настаивали на сохранении в бане № 4 влажного пара, подаваемого от магистрального паропровода.

«Эта баня была построена в 1956 году. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 1999 году. В дальнейшем все поддерживалось текущим ремонтом. Здесь не только морально все устарело, но и физически!» - начал беседу с жителями Петр Тултаев после осмотра помещений бани.

Глава Саранска пояснил, что по результатам обследования АО «Мордовский проектно-изыскательский институт» установило категорию технического состояния строительных конструкций здания бани как ограниченно работоспособное (отдельных конструкций - аварийное). Дальнейшая эксплуатация бани создавала угрозу безопасности для посетителей и персонала. В связи с этим зданию необходим капитальный ремонт. «Ремонтируйте!» - раздалось с одной стороны. «В 1999 году ремонт был - и сейчас опять?! Как могут потолки за это время начать рушиться?!» - с негодованием высказалась женщина с другой стороны. «Погодите, вы все - специалисты. Вы все понимаете. Это замечательно! Но если бы вы были проектным институтом и смогли поставить печать и свою подпись под документами - тогда пожалуйста. Возьмете ответственность на себя?» - возмущенно обратился к гражданину Петр Тултаев.

Видя, как жители ратуют за открытие бани, мэр Саранска предложил им транспортную доставку до бани № 7, однако это предложение ими было отвергнуто.

Крики разгоряченных жителей прервал Петр Тултаев: «Что сейчас?! Сказать, что завтра мы ее откроем, я не могу! Закажем проектно-сметную документацию с получением государственной экспертизы. Что уже сейчас говорят строители: все трубы надо менять, потолки надо менять и, возможно, кровлю. Пар будет такой, как в бане № 7 на Светотехстрое. По крайней мере, так планируется. Мы будем ее ремонтировать, но вы должны понять, что баня начнет работать не раньше чем через полтора - два года», - объяснил Петр Тултаев.

Лишь после этого жители стали обозначать не банные вопросы: о режиме работы автобуса № 9, установке тренажеров, о проведении весной субботника в сквере в районе музыкальной школы на ТЭЦ-2 и о ремонте крыльца МКД № 5а по улице Северной. По всем озвученным просьбам Петр Тултаев дал соответствующие поручения.

Разгоряченные жители к концу «мэрской субботы» стали добрее, и встреча заканчивалась совсем на другой ноте, нежели начиналась. «Спасибо Вам, Петр Николаевич, что пришли. Если Вы так сказали, мы надеемся, что это будет сделано. Пусть поможет Вам Господь. Мира и добра вам и вашим семьям!» - высказалась одна из активисток.