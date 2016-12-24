Гроза супермаркетов

18-летний парень вынес из магазинов 27 пачек сливочного масла и 10 банок кофе. В качестве «бонуса» - лак и шампунь для волос.

Промышлял серийный воришка в Пролетарском районе города. Причем воровал не для себя, а с целью сбыта. Купить из-под полы, к примеру, сливочное масло, кофе или бальзам для волос молодой человек предлагал прямо на улице случайным прохожим.

От его действий пострадали несколько торговых точек на Светотехстрое. Магазины предоставили сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить личность похитителя. Им оказался 18-летний безработный житель Саранска. В общей сложности пронести мимо кассы у него получилось 27 пачек сливочного масла, 10 банок кофе, 4 флакона лака для волос, а также шампунь и бальзам. Полицейские установили, что подозреваемый совершил восемь подобных преступлений. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч 730 рублей.

«По семи фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), еще по одному факту - по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские отрабатывают подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений на территории города Саранска», - сообщили в пресс-службе МВД.

Примечательно, что молодой человек уже привлекался к административному наказанию за совершение аналогичных преступлений.