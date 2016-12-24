Угонщиками двух авто оказались ранее судимые жители Саранска

Сообщения о краже автомобилей в Саранске поступили в полицию 13 ноября, причем разница между ними составила всего несколько часов. Полицейским удалось найти и задержать злоумышленников, а также установить все обстоятельства преступных деяний.

12 ноября два парня в возрасте 26 и 23 лет сначала распивали горячительные напитки, а затем решили прогуляться. На улице М. Расковой их взор пал на автомобиль ВАЗ-2106. Недолго думая, они решили прокатиться с ветерком. Приятели отогнули форточку, открыли дверь, замкнули провода и завели авто. Выбранный маршрут был проложен в хаотичном порядке, но потом угонщиков посетила «дельная мысль» - надо быстренько продать чужой автомобиль. Правда, на одном из перекрестков осуществлению прибыльного плана помешало дерево. Врезавшись в него, молодые люди бросили «шестерку» и скрылись.

Парни поняли, что после таких приключений лучше было бы залечь на дно подальше от Саранска. Оставалось найти еще один подходящий транспорт. На улице Полежаева молодчики углядели припаркованную «Ниву». Они разбили стекло в машине, завели ее и покинули пределы Саранска. Вот только недалеко от Старошайговского района машина заглохла и отказалась везти угонщиков дальше. Раздосадованные второй неудачей парни бросили автомобиль и добрались до места назначения на попутном транспорте.

«Путешественников» задержали весьма оперативно и заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Позже выяснилось, что оба задержанных уже имеют судимость. Кроме того, один из них оказался причастен к хищению спиртных напитков из супермаркета и незаконному обороту наркотических средств.



