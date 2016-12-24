«Дорогой гость»

В Мордовию этапировали знаменитого полковника Захарченко, у которого правоохранители нашли почти 9 миллиардов рублей. Бывший заместитель руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ так сильно боролся с преступлениями в сфере экономики, что «случайно» унес домой астрономическую сумму денег.

Полковник Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года. Его обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. Как ни странно, но широкую известность Дмитрий Захарченко получил не просто из-за участия в коррупционных делах, а из-за найденных у него сумм наличных, которые многим из нас даже не снились. Согласно материалам дела, осужденный вымогал у владельца ресторана La Maree Мехди Дуса 800 тысяч долларов и скидочную карту заведения в 50%. За 9 месяцев 2016 года (с января по сентябрь) он получил скидку на 3 миллиона рублей. А в октябре 2018-го выяснилось, что Захарченко получил еще 2 миллиарда рублей за «покровительство» одному из крупнейших подрядчиков РЖД Валерию Маркелову. Совместно с еще тремя соучастниками он ежемесячно давал Захарченко по 150 тысяч долларов. Еще один преступный эпизод, вменяемый Захарченко, касался получения 7 миллионов рублей в декабре 2015 года за еще одно «общее покровительство». Здесь фигурирует имя бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Другая часть обвинения связана с расследованием дела о крупномасштабном хищении средств Нота-банка. По версии следствия, в январе 2016 года Захарченко предупредил сестру одного из руководителей Нота-банка Галины Марчуковой о готовящемся обыске и вызове ее на допрос.

Во время обыска в рабочем кабинете и по местам жительства у Захарченко и родственников были найдены коробки, до отказа забитые деньгами. Это 374 млн рублей, 140 млн долларов и порядка 2 млн евро, что в общей сложности составляет примерно 9 млрд рублей.

Суд в окончательном варианте приговора отмерил Захарченко 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 117 миллионов рублей, признав экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России виновным в получении взяток и воспрепятствовании правосудию.

Но в этом громком коррупционном деле стоит скорее не точка, а жирная запятая. Все потому, что параллельно с обвинением в коррупции было возбуждено еще одно уголовное дело уже за создание преступного сообщества и прикрытие незаконных схем по отмыванию средств в крупнейшем российском холдинге со специализацией в сфере строительства железных дорог - «1520».

Итак, уже осужденный за коррупцию Дмитрий Захарченко будет отбывать срок в мордовской колонии. Речь идет, насколько известно, об исправительной колонии № 18 в поселке Потьма или об исправительной колонии № 5, которая находится в поселке Леплей Зубово-Полянского района. Именно здесь бывшие стажи порядка и «блюстители» закона сменяют погоны на тюремную робу. В «пятерке» из «развлечений» деревоперерабатывающий и швейный цеха, а также возможность отправиться на более приятную работу - банщиком, библиотекарем или даже на кухню. Вообще, Захарченко далеко не первый видный сиделец Дубравлага нового времени. Можно вспомнить Дмитрия Довгия - бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ. В 2009 году его приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятку в 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий.

Кроме того, несколько месяцев на мордовской зоне пробыл бывший начальник Захарченко - генерал Денис Сугробов (кстати, тоже был осужден за коррупцию). Примечательно, что на воле Сугробов Захарченко не особо жаловал и даже тормозил его продвижение по службе. Высокий пост Дмитрий получил только после задержания Сугробова.

Среди известных и бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса и подготовке вооруженного мятежа. Из Мордовской колонии Квачков освободился в феврале 2019-го.



