В Саранске установлен памятник сотрудникам правопорядка

В столице Мордовии установлен новый памятник. Его накануне профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел открыли в сквере на Пролетарской улице напротив Республиканского дворца культуры. Монумент посвящен защитникам правопорядка и символизирует единение полиции и народа.

В торжественном мероприятии приняли участие представители республиканской власти, руководящий и личный состав правоохранительных ведомств Мордовии, члены Совета ветеранов, учащиеся кадетского класса гимназии № 29, жители нашего города.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что памятник посвящен не одному поколению сотрудников органов внутренних дел: тем, кто долгие годы служил закону и людям, тем, кто пал в бою, отстаивая интересы граждан и государства. - «Этот памятник является символом бессмертного подвига наших правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок. Безусловно, работа Министерства внутренних дел Республики Мордовия сегодня находится на особом счету. По многим показателям мы одни из лучших в Приволжском федеральном округе. Это результат того, что здесь правоохранительный блок работает на благо наших граждан».

Созданием монумента занимались скульпторы Николай, Сергей и Александр Филатовы. Именно они воплотили в бронзе образ полицейского. Позже Николай Филатов отметил, что памятник будет воспитывать у подрастающего поколения чувство глубокого патриотизма, любви к Родине и станет ярким примером мужества и достойного исполнения офицерского долга для действующих и молодых сотрудников органов внутренних дел.

Министр внутренних дел РМ Борис Шейнкин выразил благодарность всем, кто принимал участие в воздвижении монумента. И отметил, что образ полицейского, отлитого в бронзе, - собирательный.

«Это не какое-то конкретное лицо, это достаточно красивая добрая композиция. Она посвящена всем сотрудникам органов внутренних дел. И всем людям, которые живут в этом городе, в этой республике, которые делают одно общее дело - защищают правопорядок, борются с преступностью. И не дают этой гидре, которая в 90-х годах высоко поднимала голову, развиться заново и опять прийти нами управлять. Такого не будет никогда. Это я как министр внутренних дел вам обещаю», - сказал Борис Шейнкин.

В завершение мероприятия гости и участники возложили к монументу цветы и сделали памятное фото.



