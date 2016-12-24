Глава РМ Владимир Волков призвал усилить контроль за целевым использованием средств, выделяемых на нацпроекты

Глава республики Владимир Волков поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел Мордовии. Торжественное мероприятие прошло в Республиканском дворце культуры.

«Сегодня мы чествуем тех, кто все время на посту, чьи будни сродни подвигу, - отметил Владимир Волков. - Тех, кто верен присяге, оберегает жизнь и покой наших граждан. Спасибо всем поколениям сотрудников. Спасибо тем, кто в разное время воевал в горячих точках. Мы всегда будем помнить солдат правопорядка, которые своей жизнью явили пример мужества, доблести и чести, тех, кто не дрогнул, не отступил в самые трудные минуты».

«Благодаря полицейским оперативная обстановка остаётся стабильной, - продолжил руководитель региона. - Уровень преступности - один из самых низких в стране. Стабильно высокой остается и раскрываемость преступлений. Так, по сравнению с прошлым годом уменьшилось число убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбойных нападений и грабежей. Почти на 4 процента сократилось количество преступлений в общественных местах и на улицах… Есть положительные сдвиги в системе профилактики, в результате чего улучшились показатели рецидивной и несовершеннолетней преступности. Меньше противоправных деяний совершается гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Все это свидетельствует о том, что МВД успешно решает задачи по обеспечению общественной безопасности!»

В то же время по итогам 10 месяцев в Мордовии зафиксировано некоторое увеличение преступности, во многом - из-за роста количества выявленных преступлений экономической направленности. «Что, в принципе, даже неплохо, - пояснил Владимир Волков. - В последние годы мы ведем последовательную работу по «зачистке» от криминала ключевых отраслей экономики, сфер производства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, кредитно-финансовой системы». Только в ЖКХ с начала года выявлено 20 преступлений. Благодаря усилиям сотрудников подразделений экономической безопасности удалось возместить собственникам и обеспечить поступление в бюджеты 410 миллионов рублей. Главное сейчас, по мнению Главы РМ, не останавливаться. Ведь, активно включившись в реализацию нацпроектов, Мордовия получает значительные средства из федерального бюджета.

Дополнительных мер требует, к примеру, обстановка на автомобильных магистралях. В течение пяти лет многое предстоит сделать для приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние. На это в рамках приоритета «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено около 17,5 млрд руб. «Здесь, правда, нужно учитывать «обратный эффект», - предупредил лидер республики. - На хороших трассах некоторые водители превышают скоростной режим, попросту «лихачат». И зачастую жертвами аварий становятся молодые люди. По статистике, более половины погибших и раненых в ДТП (а точнее - 56%) - граждане в возрасте до 39 лет. Потому я прошу усилить работу по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения, в особенности - детей и пешеходов. Для выявления же злостных нарушителей ПДД нужно своевременно реагировать на сигналы и обращения неравнодушных граждан».

Не меньшую обеспокоенность вызывают и процессы криминализации, происходящие в молодежной и подростковой среде, связанные в том числе с незаконным оборотом наркотиков. Не секрет, что с развитием информационных технологий появляются новые каналы их распространения. «Мы должны держать в поле зрения граждан, подверженных криминальному влиянию, пресекать любые попытки возрождения организованной преступности», - заявил Владимир Волков.

К чести правоохранителей следует сказать, что их авторитет среди жителей республики значительно вырос. Люди стали больше доверять полиции, помогать ей. «Тем более что в Мордовии есть с кого брать пример, - добавил Глава. - Чего только стоит резонансная история героического спасения маленькой девочки, лишний раз доказывающая, что в МВД Мордовии служат настоящие профессионалы, способные решать задачи любой сложности! Со своей стороны могу заверить, что руководство республики продолжит оказывать вам всемерную поддержку».

В праздничный день полицейским вручили не только награды, но и жилищные сертификаты, а также денежные премии.