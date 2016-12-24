«Биологический страх спасает нас от смерти»

Социум

Мир всегда был полон опасностей, и для нашего выживания мудрая природа придумала хитрый защитный механизм - страх. В момент угрозы страх помогает мобилизоваться, включая три главнейшие стратегии выживания: «Бей! Беги! Замри!». В современном мире человек стал реже сталкиваться с угрожающими жизни ситуациями, но наши страхи не уменьшились. И часть из них трансформировалась в фобии, которые не только мешают полноценной жизни, но и сами таят в себе определенную опасность.

О том, как отличить полезное чувство страха от вредных фобий и как это лечится, нам рассказал клинический психолог, гипнотерапевт, онкопсихолог, эксперт по психосоматике, член Российского психологического общества Иван Самуэлян.

- Иван Сергеевич, в чем главное отличие страхов от фобий?
- Биологический страх - это функция организма, которая спасает нас от смерти. Где есть смерть - там всегда страх. Нет смерти - нет страха. Именно поэтому мы не выходим на трассу, где полно автомобилей, и убегаем, если случился пожар или на лесной тропе нам повстречался хищный зверь. Страх, реализовавшись, не приносит человеку абсолютно никакого вреда - в отличие от фобии, которая может длиться годами, доставляя человеку массу проблем. Фобия имеет определенную формулу: «цель+страх», где цель - это смерть. То есть человек не боится летать на самолетах - он боится разбиться и умереть. Фобии создают в нашем теле постоянное напряжение, и чем чаще человек думает о своей фобии, тем больше напрягается тело, происходит перегрузка. Ну а дальше уже наступает та самая психосоматика, о которой сейчас все говорят. Ее смысл заключается в том, что, если мы не реализуем свои эмоции, они рано или поздно проявятся через медицинские симптомы. Ну и не стоит забывать, что наши мысли материальны. Когда наш фокус внимания постоянно находится на нашем страхе - получается, что мы сами себя толкаем в пропасть.

- Расскажите о механизме возникновения наших страхов-фобий.
- У старшего поколения существует очень много внушений, которые давно и прочно засели в генах. В нашей истории было много плохого, и русский человек очень хорошо знает, чего он не хочет, но зато не знает, чего хочет. Он не хочет войны, болезней, смерти. И никогда не думает в позитивном ключе: я хочу быть здоровым, хочу жить долго. Мы - как наши родители, дедушки и бабушки - привыкли ставить свои цели от плохого. И так же воспитываем своих детей. У ребенка до трех лет нет страха - он любознателен и ничего не боится. За него боится мама. А так как дети полностью связаны с матерью, то эти страхи они полностью и перенимают. Мама боится, что ребенок пойдет в сад и заболеет. И ведь он на самом деле начнет болеть! Получается, что ребенок вырастает в родительских страхах. Ему кричат: «Не беги, а то упадешь и сломаешь ногу!» Это - прямое внушение ребенку: он побежит и действительно сломает ногу. В английском языке, к примеру, таких сложных оборотов нет - обычно детям там просто говорят: «Будь осторожней». Вот так мы своими руками формируем страхи у наших детей. Кроме того, причиной различных фобий является большая информативность нашего мира: средства массовой информации слишком часто говорят о негативном, и все это, безусловно, создает питательную среду для наших страхов.

- С какими страхами вам чаще всего приходится сталкиваться на практике?
- Это страх остаться одному, остаться без денег, страх перед смертельными болезнями, страх самолетов, ну и самое, пожалуй, сложное - страх потерять близких людей и детей.

- Это как-то лечится?
- Лечится, причем весьма успешно. В принципе, это можно сделать и без посещения психолога. Как я уже сказал, все наши страхи сводятся к смерти. Человек боится не одиночества, а того, что он умрет, будучи одиноким. Но просто так фобия никуда не исчезнет - ее сценарий нужно прожить. Выберите время, когда вас никто не будет отвлекать - лучше всего это делать перед сном. Закройте глаза и в мельчайших деталях постарайтесь пережить свой страх до максимально худшего его завершения. Если вы боитесь летать на самолетах - представьте, как самолет набрал высоту, как его начало трясти, как он стал падать - и так до самого конца. Если боитесь остаться без денег и умереть от нищеты - так и фантазируйте: меня уволили с работы, я остался без денег и без квартиры, потому что я не смог оплачивать ипотеку, я оказался на улице и сейчас замерзну и умру. Всё: замерзни и умри! Повторите сеанс еще несколько раз - ровно до тех пор, пока не почувствуете, что страх ушел. И когда вы в очередной раз будете прокручивать свою фобию в голове, в конце концов придет мысль: «Ой, ну и что, я уже десять раз умирал, подумаешь!» Это означает, что психика реализовала ваш страх и «выключила» его.

- А что делать со страхом смерти, когда человек заболел тяжелой болезнью?
- В нашей стране очень популярны фобии, связанные с онкозаболеваниями. Я очень уважаю профессию врача, кроме того, среди моих друзей тоже есть врачи, но это не отменяет одной проблемы: часто наши врачи не лечат, а предсказывают, сколько пациенту осталось жить. Одному из моих клиентов врач - между прочим, очень высокого ранга - предложил выбор: или три года жить полноценной жизнью - или 10 лет, но инвалидом. Пациент сказал, что хочет прожить полноценно как минимум еще 30 лет. И знаете, болезнь отступила - результаты были такие, что даже тот «светила» был в шоке! Как-то я познакомился с девушкой, которая рассказала мне удивительную историю из своей жизни. Узнав о том, что у нее онкология, девушка так испугалась, что не спала всю ночь: представляла, как она со всеми прощается, оформляет завещание, а после этого пошла и сбросилась со скалы. В своем воображении, конечно. Через две недели выяснилось, что опухоль пропала. Потом, правда, она снова выросла, потому что причину, по которой опухоль зародилась, девушка так и не нашла…

- Вообразить свою смерть намного легче, чем, допустим, смерть ребенка. Как быть в этой ситуации?
- Фобия потери детей - одна из самых сложных, я сам лично с ней сталкивался. И даже мне, профессионалу, было крайне сложно с ней работать - я готовился к этому две недели. И в этой ситуации я бы все-таки рекомендовал обратиться к специалисту. В моей практике был случай, когда девушка ужасно боялась потерять ребенка. Мы применили практику гипноза - когда человек погружен в это свое болезненное состояние, но при этом находится здесь и сейчас. Она долго плакала. Я ее спросил: а что произошло после того, как в мыслях она потеряла ребенка? «А дальше, - говорит, - меня бросил муж». Так мы выяснили, что больше всего она боялась, что ее бросит муж. Мы проработали этот вопрос, и теперь в семье клиентки все хорошо.

- Как работает этот механизм «проживания» страха?
- Нейробиологи установили, что для нашего мозга нет разницы между тем, что мы себе воображаем, и тем, что происходит в реальности. Для мозга и то, и другое - реально. Помните формулу «фобия - это цель+страх»? Так вот, когда мы реализуем цель - пусть даже только в своем воображении - мозг «ставит галочку», что цель достигнута. Если мы не сделаем этого в уме - есть риск, что наши страхи воплотятся в настоящей жизни. И напоследок я бы дал читателям один простой, но очень действенный совет: вместо того, чтобы выдумывать страхи, давайте придумаем себе хорошую, успешную жизнь, здоровье, счастье, семью - ведь наши мысли, как известно, материальны.

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