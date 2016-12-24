На должность начальника Управления экономики Администрации городского округа Саранск назначена Юлия Никитина

Активисты ОНФ провели рейды в рамках акции «Дорога в школу»
В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На...
С 11 ноября текущего года начальником Управления экономики Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск назначена Юлия Касымовна Никитина. Она родилась в Саранске в 1983 году. Юлия Касымовна имеет высшее образование: окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Статистика».
Трудовую деятельность начала в 2005 году экономистом 3-й категории в дополнительном офисе ОАО АККСБ «КС Банк» и на протяжении 10 лет трудилась на разных должностях в дополнительных офисах банка. В 2015 году переведена на должность экономиста 2-й категории финансово-аналитического отдела ОАО АККСБ «КС Банк», в дальнейшем - экономистом 1-й категории отдела организации, где и проработала до назначения на должность начальника Управления экономики Администрации городского округа Саранск.
Замужем, воспитывает двоих детей.
В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На...
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Более 1,5 тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий из 50 регионов страны и 77 компаний из 17 зарубежных государств приняли...
Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей
Бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров признал, что в свое время получил от Михаила Иоффе коррупционное «подношение» - кухонный...
Вы помните, конечно, первую строчку из песни из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Но осенью жизнеутверждающая фраза - «у...
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
Минздрав принял новую процедуру прохождения медкомиссии для водителей
Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне
Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...