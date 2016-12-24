На должность начальника Управления экономики Администрации городского округа Саранск назначена Юлия Никитина

Наш город

С 11 ноября текущего года начальником Управления экономики Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск  назначена Юлия Касымовна Никитина. Она родилась в Саранске в 1983 году. Юлия Касымовна имеет высшее образование: окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Статистика».

Трудовую деятельность начала в 2005 году экономистом 3-й категории в дополнительном офисе ОАО АККСБ «КС Банк» и на протяжении 10 лет трудилась на разных должностях в дополнительных офисах банка. В 2015 году переведена на должность экономиста 2-й категории финансово-аналитического отдела ОАО АККСБ «КС Банк», в дальнейшем - экономистом 1-й категории отдела организации, где и проработала до назначения на должность начальника Управления экономики Администрации городского округа Саранск.
Замужем, воспитывает двоих детей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Нахимичил» по-крупному

Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей

Взятки от Иоффе

Бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров признал, что в свое время получил от Михаила Иоффе коррупционное «подношение» - кухонный...
Деньги на ветер

Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
Технологии на экспорт

Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне

Заснуть на здоровье

Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...

Конкурс красоты

№41  Валерия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу