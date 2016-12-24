На должность начальника Управления экономики Администрации городского округа Саранск назначена Юлия Никитина

С 11 ноября текущего года начальником Управления экономики Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск назначена Юлия Касымовна Никитина. Она родилась в Саранске в 1983 году. Юлия Касымовна имеет высшее образование: окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Статистика».

Трудовую деятельность начала в 2005 году экономистом 3-й категории в дополнительном офисе ОАО АККСБ «КС Банк» и на протяжении 10 лет трудилась на разных должностях в дополнительных офисах банка. В 2015 году переведена на должность экономиста 2-й категории финансово-аналитического отдела ОАО АККСБ «КС Банк», в дальнейшем - экономистом 1-й категории отдела организации, где и проработала до назначения на должность начальника Управления экономики Администрации городского округа Саранск.

Замужем, воспитывает двоих детей.



