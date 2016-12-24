В ДТП погибли две девушки

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В Мордовии произошло еще одно ДТП, которое унесло жизни людей. Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 ноября в районном центре Теньгушево.
На улице Ленина с дороги в кювет вылетела «Лада Калина» под управлением 21-летней местной жительницы Марины Жогиной. Рядом с ней в автомобиле ехала 28-летняя Дарья Шиндякова. В аварии обе девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Как рассказывают очевидцы, машина летела по дороге на большой скорости. Видимо, девушка просто не справилась с управлением, в результате автомобиль превратился в груду искореженного металла.
Известно, что Дарья Шиндякова трудилась в местной администрации, у нее осталось двое маленьких детей. Марина Жогина работала в охране одной из мордовских колоний.
В салоне автомобиля находился еще один пассажир - Алексей Давыдов. Он занял место на заднем сиденье машины, возможно, именно это спасло ему жизнь.
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