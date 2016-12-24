8 ноября в гимназии № 20 г. Саранска открылась «Школа юного исследователя» в рамках проекта «Познай Зеленый мир Мордовии». Проект реализуется на средства грантовой поддержки Президента России на развитие гражданского общества. Его цель - подготовка школьников по предметам естественно-научного профиля к исследовательской работе.

Первой с началом занятий в «Школе юного исследователя» собравшихся в этот день учеников поздравила заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации Саранска Ольга Ручина. «Очень приятно, что вы готовы постичь новые тайны, открыть горизонты исследовательской деятельности, - отметила Ольга Ручина. - «Школа юного исследователя» включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Вы сможете принять участие в практических мероприятиях проекта «Познай Зеленый мир Мордовии». Эти занятия будут проходить в форме выездных лагерей летом 2020 года. Вы на практике сможете применить все новые методы и знания, полученные на занятиях в «Школе юного исследователя». Защитить работу, доказать свою точку зрения вы сможете на научно-практических конференциях, которые также состоятся в рамках проекта «Познай Зеленый мир Мордовии». Мы приглашаем вас проявить себя!»

Ольга Ручина рассказала о том, что проект включает систему мероприятий по организации исследовательской и эколого-просветительской работы со школьниками. По содержанию мероприятия делятся на образовательные (школа юного исследователя, интерактивные экоуроки, сезонные экскурсии школьников по особо охраняемым природным территориям) и практические (тематические лагеря на территории ФГБУ «Заповедная Мордовия», экологический сбор «Сура 2020»). Также в рамках проекта будут проводиться просветительские и природоохранные акции.

В рамках «Школы юного исследователя» пройдут мастер-классы от ведущих ученых республики, где они познакомят слушателей с теоретическими основами самостоятельных полевых и лабораторных исследований. Приглашенные медийные личности проведут мастер-классы по искусству публичного выступления, сочетанию риторики, приемов актерского мастерства и психологических техник. Анализ накопленного опыта будет оформлен в виде методических рекомендаций.

Первые мастер-классы прошли для ребят уже в день открытия «Школы». Например, народный артист Республики Мордовия Николай Большаков поделился с учениками, как овладеть мастерством публичного выступления. После чего для юных исследователей провели еще несколько мастер-классов: «Космические методы в исследовании природного и культурного наследования планеты Земля», «Живая природа, ее значение и пути познания», «Сладкая коммуникация».

График работы «Школы юного исследователя» таков: в течение месяца для учащихся 8-10 классов будут проходить 4 мастер-класса по пятницам в 15:00 на базовых площадках образовательных учреждений № 1, 20, 26, 30, 35, 36. Организаторы «Школы» будут рады видеть всех желающих открыть для себя новые горизонты!