Антикоррупционное Управление МВД по РМ возглавил москвич Денис Козлов

Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин представил личному составу нового начальника УЭБиПК МВД по РМ. На должность руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции назначен 37-летний подполковник полиции Денис Козлов. До этого момента он занимал должность начальника Отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

Из биографии подполковника известно, что он родился в столице России. Окончил в 2003 году Московский университет МВД России по специальности «Юриспруденция», а тремя годами позже ему была присвоена степень кандидата юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал с момента окончания вуза с должности следователя Следственной части Следственного управления УВД ЮВАО города Москвы. В 2006 году был переведен на должность оперуполномоченного ОРЧ при ОУР УВД ЮВАО города Москвы. Затем занимал руководящие должности в отделах уголовного розыска. В 2016 году был назначен начальником ЦПЭ УВД ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, а затем начальником ОУР УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам УВД ЮАО ГУ МВД России по городу Москве.

Представляя нового руководителя УЭБиПК МВД по РМ, Борис Шейнкин подчеркнул, что Денис Козлов обладает большим опытом в оперативно-разыскной деятельности, а также имеет хорошие организаторские способности.

«Основные задачи УЭБиПК с приходом нового начальника остаются неизменными - это борьба с преступностью, - сказал Шейнкин. - Коллектив республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции показывает стабильно высокие показатели в работе. Уверен, что назначение нового руководителя приумножит достигнутые результаты».

В свою очередь, Денис Козлов после вручения служебного удостоверения и жетона поблагодарил руководство республиканского МВД за оказанное доверие.

Напомним, что Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД на сегодняшний день занимает седьмое место в федеральном рейтинге соответствующих подразделений среди субъектов России. Громкие дела, раскрываемые оперативниками, не сходят со страниц газет и экранов телевизоров. Новостные ленты региональных изданий все чаще пестрят сообщениями о новых резонансных коррупционных разоблачениях, и каждое из них - целая цепочка сложных экономических махинаций, вскрытых сотрудниками УЭБиПК.