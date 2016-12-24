Страна потрясена зверским убийством

Доцента Санкт-Петербургского университета вытащили из воды с отрубленными женскими руками

Утром 9 ноября в Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Вместе с ним из воды достали рюкзак, в котором находились травматический пистолет и две человеческие руки, отрезанные по локоть. Позже сотрудники следственного комитета обнаружат в квартире преподавателя расчлененное тело 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и окровавленную пилу.

Олега Соколова в научных кругах знали как специалиста по наполеоновской эпохе. Он является автором бесчисленных монографий и статей по данной тематике на русском, французском и польском языках. Кроме того, в России Соколова считают основоположником военно-исторической реконструкции, он лично участвовал в постановках сражений Отечественной войны 1812 года.

Об убитой Анастасии Ещенко известно, что три года назад она с отличием окончила истфак СПбГУ, работала аспирантом, вела частные уроки, а также помогала Соколову работать над научным трудом о Наполеоне. Но связывали преподавателя и студентку не только любовь к истории. Сам Соколов рассказал, что встречался с девушкой на протяжении пяти лет, а в августе объявил, что собирается на ней жениться. Однако, несмотря на это, разводиться с женой, с которой воспитывал двоих детей, он не спешил.

«Мы любили друг друга очень сильно. Но в последнее время стало происходить что-то странное. При упоминании моих детей она стала беситься. В тот день я ее встретил с цветами и шампанским, но как только я упомянул моих детей... Дальше мы потеряли контроль над собой. Это невообразимо. Столько я прожил на свете, и было много женщин, но такого потока агрессии в свой адрес не видел», - рассказал Соколов в зале суда.

По версии следствия, в день убийства, 7 ноября, Олег Соколов встретил возлюбленную на вокзале с поезда из Москвы, а после отвез домой, где и произошел конфликт. Он выстрелил в девушку из мелкокалиберного ружья Mossberg четыре раза, а после спрятал тело в одной из комнат, в шкафу.

На следующий день доцент принимал в своей квартире гостей. Сидел за столом, пил и веселился. Все было настолько естественно, что его друзья и коллеги даже подумать не могли, что рядом в квартире находится тело зверски убитой девушки. Вечером, после того как гости покинули дом, Соколов отправился в ближайший магазин за пилой, чтобы купить инструмент для выноса своей возлюбленной «по частям». Он трижды ходил на Мойку с пакетами, в которых лежали останки Анастасии. Первыми в реку Соколов выбросил ноги девушки, а когда понес сумку с руками, был настолько пьян, что не удержался, упал в ледяную воду, и ему самому потребовалась помощь. Позже доцент признается, что в процессе расчленения трупа испытывал приступы дурноты и глушил их алкоголем.

Барахтающегося в реке Соколова заметил проезжавший мимо водитель и вызвал спасателей. Спустя некоторое время мужчину выловили и отправили в больницу с переохлаждением, а содержимое рюкзака вызвало эффект разорвавшейся бомбы. В тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), следственно-оперативная группа Следственного управления СКР по Санкт-Петербургу отправилась с обыском в квартиру доцента, где была найдена голова погибшей аспирантки. Остальные части ее тела были найдены позже в Мойке водолазами.

По словам же Соколова, после убийства он якобы хотел спрятать тело, а затем покончить с собой в Петропавловской крепости в мундире Наполеона на глазах у туристов.

Добавим, что доцент имел неоднозначную репутацию, по словам студентов, он считал себя реинкарнацией французского императора Наполеона Бонапарта и слыл психически нездоровым человеком. Он несколько раз оказывался в центре крупных скандалов. Так, во время одной из реконструкций Бородинского сражения Соколов якобы подбил свой «легион» на массовую драку. Одна из его бывших студенток заявила, что была его любовницей, а в ноябре 2008 года, когда решила расстаться с преподавателем, он попытался ее убить. Сотрудники Следственного управления сейчас проверяют данную информацию.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, до 8 января. Отбывать этот срок он будет в СИЗО «Кресты». Свою вину Соколов признал и заявил, что раскаивается в случившемся. Отметим, что адвокат Александр Почуев просил отправить Олега Соколова под домашний арест, но прокуратура заявила, что квартира доцента является местом преступления, где еще будут проводиться следственные действия.

Заметим, что во время поисков в Мойке останков Анастасии водолазы нашли скелет еще одного человека. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту обнаружения останков.