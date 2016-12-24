Парк Ленинского района преобразится в следующем году

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В минувшую субботу мэр Саранска Петр Тултаев обсудил с ответственными лицами благоустройство парка Ленинского района. Оно запланировано на 2020 год.
Работы по благоустройству парка будут выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В парке Ленинского района к Петру Тултаеву обратился мужчина. Горожанин попросил, чтобы вдоль дорожек были установлены лавочки. По его словам, прежде стоявшие здесь лавочки украли. «Пожилым и больным людям некуда даже присесть», - посетовал он. Мэр рассказал жителю Саранска, какие работы планируется провести в парке в следующем году. «В рамках благоустройства будут установлены, конечно, и лавочки», - пообещал Петр Тултаев.
«При благоустройстве парковой зоны акцент нужно сделать на обустройстве детских игровых площадок. Также горожане неоднократно подчеркивали, что там не хватает точек общепита. К примеру, негде чай попить. Рассмотрите и такую возможность, свяжитесь с предпринимателями, предложите им разместить точки общепита в парке Ленинского района после благоустройства», - распорядился градоначальник.
Мэр города также обратил внимание, что в лесопарке много поваленных деревьев. «Давайте 16 ноября организуем там субботник, - сказал Петр Тултаев. - Мужской половине Администрации города необходимо собраться и в меру своих сил постараться убрать поваленные деревья».
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