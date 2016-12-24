Проспект Российской Армии прирастет новыми территориями

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На прошедшем 11 ноября оперативном совещании Глава Саранска Петр Тултаев подвел итоги по некоторым пунктам состоявшейся двумя днями ранее «мэрской субботы».
«В будущем мы планируем продолжить проспект Российской Армии в четвертом микрорайоне, - сообщил Петр Тултаев. - Возможно, название там будет другим. Проектировщики представили три варианта эскизов. С учетом опыта благоустройства подобных территорий и мнения жителей необходимо выбрать один из эскизов, который в дальнейшем можно будет реализовать. Однако нужно учитывать, чтобы были и свободные площади. Например, когда жители «Юбилейного» попросили залить каток, мы столкнулись с трудностью при подборе площадки. Свободных территорий для этого практически нет».
Градоначальник распорядился в ближайшее время объявить интернет-голосование по выбору проекта благоустройства продолжения проспекта Российской Армии в четвертом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный». «Эскизы необходимо разместить в сети Интернет. Пусть люди выскажут свое мнение. Но просто сказать, что все варианты плохие, мало. Нужно обоснованное мнение. Через некоторое время мы должны будем поставить точку в этом вопросе», - подытожил мэр Саранска.
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