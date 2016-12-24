Проспект Российской Армии прирастет новыми территориями

Наш город

На прошедшем 11 ноября оперативном совещании Глава Саранска Петр Тултаев подвел итоги по некоторым пунктам состоявшейся двумя днями ранее «мэрской субботы».  

«В будущем мы планируем продолжить проспект Российской Армии в четвертом  микрорайоне, - сообщил Петр Тултаев. - Возможно, название там будет другим. Проектировщики представили три варианта эскизов. С учетом опыта благоустройства подобных территорий и мнения жителей необходимо выбрать один из эскизов, который в дальнейшем можно будет реализовать. Однако нужно учитывать, чтобы были и свободные площади. Например, когда жители «Юбилейного» попросили залить каток, мы столкнулись с трудностью при подборе площадки. Свободных территорий для этого практически нет».

Градоначальник распорядился в ближайшее время объявить интернет-голосование по выбору проекта благоустройства продолжения проспекта Российской Армии в четвертом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный». «Эскизы необходимо разместить в сети Интернет. Пусть люди выскажут свое мнение. Но просто сказать, что все варианты плохие, мало. Нужно обоснованное мнение. Через некоторое время мы должны будем поставить точку в этом вопросе», - подытожил мэр Саранска.

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