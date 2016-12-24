В САРАНСКЕ ПОЯВИЛСЯ ЦЕЛЫЙ «БИБЛИОГОРОД»!

В минувшее воскресенье в Саранске распахнула свои двери первая в городе модельная библиотека. Библиотека нового поколения появилась на базе Центральной городской библиотеки. Информационно-досуговый арт-центр «Библиогород» расположился по адресу: ул. Энгельса, 9а.

Самый лучший способ узнать как можно больше о возможностях библиотеки - это посетить ее в день открытых дверей. Такой возможностью не преминули воспользоваться многие горожане. На день открытых дверей сюда пришло множество читателей - как настоящих, так и будущих.

Библиотека на Энгельса существует еще с 1975 года, однако в обновленном формате, по модельному стандарту работает всего несколько дней, с прошлого воскресенья. Полностью модернизированное помещение и учреждение, оснащенное современным компьютерным оборудованием, теперь использует в работе только новейшие информационные технологии. Такие перемены стали возможными благодаря участию Центральной городской библиотеки в приоритетном национальном проекте «Культура», реализуемом в нашей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

10 млн рублей грантовых средств были вложены в приобретение специальной мебели, техническое оснащение и покупку литературы. Помимо этого, Центральная городская библиотека для взрослых получила 550 тысяч рублей из муниципального бюджета Саранска и 450 тысяч рублей от Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ. Эти средства пошли на пополнение книжных фондов. Для появления первой модельной библиотеки в столице Мордовии Администрацией Саранска было выделено 2 млн 30 тысяч рублей на ремонт помещения.

Все эти денежные средства помогли оснастить библиотеку по последнему слову техники и обеспечить ее самой разнообразной литературой. Грантовые средства позволили не просто модернизировать имеющиеся площади, визуально расширив пространство, но и сделать их максимально функциональными.

Директор «Централизованной городской библиотечной системы для взрослых» Мария Денисова рассказала, что главная задача - максимально удовлетворить запросы читателей в получении художественной и специальной литературы, справочных и периодических изданий. Кроме того, теперь библиотека является информационно-досуговым арт-центром «Библиогород».

«У нас более 7 тысяч постоянных читателей, - говорит директор библиотеки Мария Денисова. - Среди них - не только взрослые люди, но и школьники и студенты. Поэтому большая часть гранта была направлена на приобретение не только художественной, но и столь востребованной научно-популярной, справочной литературы, были закуплены электронные книги, интерактивные доски. Отдельный зал выделен для периодики. Библиотеку оснастили 20 новыми компьютерами, 15 ноутбуками, многофункциональными устройствами для сканирования, ксерокопирования и распечатки материалов, брошюровочной техникой. Для IT-зоны приобретено самое современное компьютерное, периферийное, интерактивное и мультимедийное оборудование, программное обеспечение. Эта техника и наличие высокоскоростного интернета позволяют максимально удовлетворить читательские интересы. Особое внимание уделено нашим читателям с ограниченными возможностями здоровья: для слабовидящих - издания со шрифтом Брайля, видеоувеличитель; для слабослышащих - индукционная система, навигация, бегущая строка. Кстати, на днях к нам уже звонили люди, имеющие проблемы со зрением. Мы с удовольствием готовы порадовать их необходимой литературой, которую доставим им прямо на дом.

Для наших абонентов теперь доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки и справочной информационно-правовой системы «Консультант Плюс». Чтобы помочь пользователям ориентироваться в информационном потоке, наши сотрудники прошли соответствующую профподготовку. Теперь жители Саранска могут прийти к нам не только за книгой, журналом или поиском необходимой информации, но и для того, чтобы пообщаться друг с другом, встретиться с современными писателями, артистами, спортсменами и другими знаменитостями».

В библиотеке созданы комфортные условия. В «Зоне открытого доступа» можно выбрать книгу на любой вкус и на разных носителях, в том числе и со шрифтом Брайля. Помимо этого, предусмотрены и другие зоны: «Актуальное обслуживание», «Случайное чтение», «Городок», «Столица», «Читай-город», «Арт-лаборатория», IT-зона «Студгородок», «Горсправка», «Пункт выдачи информации», арт-галерея «Городские зарисовки», где будут размещаться выставки художников и фотографов. «За счет выделенных средств нам удалось приобрести хорошее пианино, - с радостью добавила Мария Денисова. - Теперь мы сможем проводить музыкальные вечера и утренники».

Вместо старых бумажных читательских билетов посетители библиотеки получат электронный, а каждый пользователь будет иметь возможность заранее узнать о наличии того или иного издания и даже сделать предзаказ книги. Для этого потребуется зайти на сайт библиотеки и найти в каталоге нужную книгу в фонде.

Отметим, модельная библиотека на ул. Энгельса - единственная в Саранске, но не в Мордовии. Днем ранее, 9 ноября, свои двери распахнула модельная библиотека в Атяшеве. Библиотеки в обновленном формате также появятся в Березниках и Теньгушеве.