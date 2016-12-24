Дорогая вакансия

58-летний москвич ответит за многомиллионный «развод» мордовского банкира при трудоустройстве

В Мордовии подходит к концу разбирательство по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых - 58-летний житель Москвы Валерий Киба. Он подозревается в крупной финансовой афере. По версии следствия, Киба пообещал одному из топ-менеджеров мордовского банка трудоустройство на солидную должность в Москве, потребовав за «кадровое продвижение» такое же солидное денежное вознаграждение. Стремление занять приличную руководящую должность стоило мордовскому банкиру 4 миллионов рублей.



Уголовное дело в отношении Валерия Кибы было возбуждено еще в декабре 2017 года. Однако задержать его удалось только в мае 2018-го. Во время традиционной процедуры установления личности подозреваемого Киба поведал, что трудится в организации с громким названием Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан.

- Родился в Москве, проживаю там же. Работаю заместителем председателя правления Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан. Образование высшее. Фактически состою в брачных отношениях с гражданской супругой, - сообщил Валерий Киба. - На иждивении никого не имею, но у моего престарелого отца полностью не видит один глаз, я практически ежедневно за ним ухаживаю. Ему 88 лет, он инвалид, но какой группы, я не помню. Кто сейчас ухаживает за отцом? Никто. Его супруга, моя мама, умерла 7 лет назад. Дети уже взрослые. Сын проживает в служебной квартире в московском районе Бутово, работает в Росимуществе. У меня есть еще один сын, приемный от первой жены, но с ним уже давно не общаемся. Моя гражданская супруга живет на съемной квартире с мамой. Ухаживает за ней после инсульта.

- Я сам страдаю гипертонией, в детстве была эпилепсия, приступы иногда случаются. Последний раз был два года назад. Еще у меня подагра и проблемы с поджелудочной. На учете я не состою. У сына заболевание сердца, а у супруги пониженное давление, порой бывает 80 на 30, и аллергия, - добавил задержанный.

С мордовским банкиром Валерий Киба познакомился в 2014 году. Приблизительно в тот период времени потерпевший задумался о том, чтобы покинуть малую родину и переехать с семьей в Москву. Для комфортной жизни ему не хватало только «места под солнцем» в виде хорошей должности. По версии следствия, помочь в этом деле мужчине как раз и взялся Валерий Киба, предложив один из руководящих постов в ипотечной жилищной корпорации Москвы. При этом «статусный кадровик» прямо заявил, что в столице все имеет свою цену. Банкир был не против отблагодарить «благодетеля», лишь бы место досталось ему.

В итоге на счет Валерия Кибы наш земляк периодически переводил по 500 тысяч рублей. В общей сложности он отправил москвичу 4 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, в расписке эта сумма числилась «переводом на ведение совместного бизнеса». Но как позже заявит потерпевшая сторона - такой документ был составлен и подписан только потому, что Киба не соглашался на другой формат расписки.

Процедура «трудоустройства» длилась несколько лет, вот только желаемой должности банкир из Мордовии так и не получил. А тут ему на глаза попалась информация о новом назначении на «его должность» - на теплое место был трудоустроен совсем другой человек. Топ-менеджер связался с Кибой и потребовал возврата денежных средств, но кроме бесконечных обещаний ничего не получил. Тогда он обратился в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РМ с заявлением о мошенничестве. Сначала это возымело воздействие - Киба перевел бывшему «протеже» 60 тысяч рублей, но на этом расчеты прекратились.

Сам Валерий Киба свою вину не признает и утверждает, что деньги житель Мордовии ему перевел на ведение совместного бизнеса. Якобы они обоюдно решили вложиться в разработку гранитного месторождения в Свердловской области. В итоге потерпевший пообещал инвестировать 10 миллионов рублей, 4 из которых пошли на оформление документов и разработку карьера. Правда, организация так и не начала свою деятельность. Киба ссылается на участие в тендерах, решение вопросов транспортировки и нехватку денег. Ведь в этот проект они должны были внести 25 миллионов рублей.

Желание потерпевшего переехать в Москву подтвердила и его супруга. Женщина сказала, что он действительно искал высокооплачиваемую работу, искал связи и знакомства. Но Киба упрямо отрицает факт передачи денег именно за трудоустройство, а сводит все к неудачной реализации бизнес-проекта. Это и не мудрено, мошенничество в крупном и особо крупном размере часто карается длительным лишением свободы. При этом гособвинитель сообщил, что Валерий Киба уже привлекался к уголовной ответственности в 2005 году и просил суд назначить ему 4 года в колонии общего режима.

Сам Валерий Киба просил суд учесть плохое состояние здоровья родителя и необходимость помогать сыну, который получает всего 45 тысяч рублей в месяц и вынужден на эти деньги содержать семью.

Анастасия ЦИЛИГИНА