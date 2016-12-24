Телеканал «Россия 24» рассказал об успехах республики

В День народного единства федеральный телеканал вновь показал специальный репортаж Антона Борисова из цикла «Бизнес-тревел».



Следует отметить, что сами съемки проходили в республике еще в конце сентября. Журналисты в течение трех дней знакомились с жизнью региона, побывали на ведущих предприятиях промышленности, переработки и сельского хозяйства, объектах инновационной инфраструктуры.

О самом главном телевизионщики узнали, что называется, из первых уст. В интервью, состоявшемся в музее Эрьзи, Глава РМ Владимир Волков рассказал о том, какие задачи стоят сейчас перед республикой. «Конечно, у нас нет ни нефти, ни газа, - отметил он. - Хотя, возможно, именно в этом и есть наше преимущество. Москва - рядом. Потому важно, чтобы молодые люди не уезжали отсюда, имели возможность трудоустроиться, получать достойную зарплату, приобретать жилье, создавать семьи».

Своеобразным «общежитием светлых идей» стал Технопарк в сфере высоких технологий. Сегодня он объединяет уже 128 резидентов (в том числе и уникальный в своем роде Научно-исследовательский институт источников света). За прошлый год их выручка превысила 12 миллиардов рублей.

Часть проектов реализуется на площадках оптоволоконного завода, «Сарансккабель-Оптики», «Рузхиммаша» и на других предприятиях. Благодаря этому республика уверенно наращивает объемы производства инновационной продукции. Недавно, например, начат серийный выпуск железнодорожных вагонов из алюминия.

Полтора миллиарда рублей за три года вложено в модернизацию завода «Биохимик». И эта ставка на инновации тоже оправдывает себя. Завод реализует множество уникальных медицинских препаратов. Еще около 170 наименований лекарств находится в разработке.

«Еще более известен вклад Мордовии в обеспечение продовольственной безопасности страны», - подчеркнули авторы телепрограммы. В Старошайговском районе, скажем, успешно работает агрохолдинг «Новотроицкий», в Рузаевском - молокозавод «Рузово», в Торбеевском и ряде других - группа «Талина». «Цветочной столицей России» в обозримом будущем может стать райцентр Кадошкино. Ведь именно здесь выращиваются миллионы роз различных цветов и оттенков.

«Сейчас мы стараемся создавать условия для комплексного развития села, - подчеркнул в интервью Глава РМ. - Решать эту задачу стремимся так, чтобы и производители сокращали затраты, и жители сельской глубинки не уезжали из родных мест, и покупатели из всех точек России имели возможность приобрести качественный товар по разумной цене».

Можно предположить, что журналисты телеканала «Россия 24» разделяют подобную точку зрения. Если учесть, что программа «Светлое будущее Мордовии» впервые вышла в эфир всего пару недель назад, ее повторный показ (да еще в праздничный день) явно указывает на то, какое значение придается на федеральном уровне проектам, реализуемым в республике.



