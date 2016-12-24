Икона великомученика и целителя Пантелеймона будет находиться в Мордовии до 19 декабря!

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Как уже сообщал «ВС», 19 октября в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова прибыла великая святыня - старинная икона великомученика и целителя Пантелеймона с частицей его святых мощей! Жителям Мордовии предоставляется уникальная возможность поклониться образу, написанному на Святой горе Афон в 19 веке. В Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова святыня пробудет до 10 ноября. А в целом икона будет находиться в Мордовии до 19 декабря!
В эти дни множество православных стремятся попасть в главный храм Мордовии, чтобы поклониться и приложиться с молитвой к образу святого целителя Пантелеймона и частице его святых мощей. Приезжают и паломники из других городов, причем не только из соседних регионов. К примеру, есть гости из Москвы. Приехали отдыхать к нам в Мордовию, узнали о пребывании в Саранске великой святыни и с удовольствием отправились в собор. В Кафедральном соборе сейчас особенно людно. Есть и пожилые, и люди среднего возраста, а рядом на коленях, возле образа Пресвятой Богородицы, молятся студенты-индийцы...
«Эта икона написана монахами Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон в 1888 году. Это удостоверено надписью на оборотной стороне иконы, - рассказал корр. «ВС» секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов. - Интересна история этой святыни. Икона написана на Афоне, однако впоследствии была доставлена в Россию, где она и пребывает по сей день. Когда в нашей стране началась революция и наступили неспокойные времена, икону на сохранение из храма взяли благочестивые люди. Слава Богу, святыню удалось сберечь. Стоит отметить, икона действительно хорошо сохранилась.
Сейчас икона хранится в частной коллекции у одного благочестивого человека. Время от времени он передает ее в какой-либо храм с тем, чтобы люди могли поклониться святыне. Знаю, что какое-то время икона пребывала в храмах Сибири. Но к нам в Мордовию эта святыня доставлена впервые. Человек, хранящий старинную икону великомученика и целителя Пантелеймона, пожелал сохранить втайне от широкой общественности свое имя и город проживания. Скажу одно - он живет в России.
Икона великомученика и целителя Пантелеймона с частицей его святых мощей пробудет в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова до 10 ноября. С 10 по 13 ноября икона будет находиться в храме Казанской иконы Божией Матери, что на Светотехстрое. Затем, с 13 по 15 ноября, она будет пребывать в Храме Святителя Николая Чудотворца на Химмаше. После чего отправится в Рузаевку, далее святыню провезут по благочиниям Саранской и Мордовской епархии. 10 декабря икона на несколько дней вернется в Саранск. С 10 по 16 декабря ей можно будет поклониться в Храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Учителей Словенских, расположенном в юго-западной части города. А с 16 по 19 декабря - в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», на территории 4-й горбольницы. В декабре святыню также провезут по пенитенциарным и детским социальным учреждениям».
Напомним, перед образом ежедневно совершаются молельные пения с чтением Акафиста целителю Пантелеймону. Икона с ковчежцем находится на главном аналое собора.
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