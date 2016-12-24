Рузаевка обрела нового мэра

Второй по величине город республики, напротив, обрел своего мэра. На последней в пятницу сессии горсовета были оглашены результаты конкурса на замещение вакантной должности.

Победителем его признан 36-летний начальник местного филиала ОАО «МРСК Волги «Мордовэнерго» Рузаевский РЭС» Алексей Домнин. По словам нового градоначальника, на первом этапе работы его приоритетом станет ликвидация многочисленных свалок - о чем, собственно, и просят рузаевцы. Также Алексей Домнин планирует продолжить работу по привлечению инвесторов в рамках ТОСЭР и намерен активнее использовать возможности для развития города, предоставляемые национальными проектами.

Добавим, что прежний мэр железнодорожной столицы Мордовии Валерий Родионов в сентябре сложил полномочия «по состоянию здоровья».