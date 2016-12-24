Ромодановский глава ушел в отставку

Проанонсированную Главой республики серию отставок районных руководителей продолжили ромодановцы. На минувшей неделе о досрочном прекращении своих полномочий объявил 62-летний Анатолий Гурьянов, возглавлявший Ромодановский район на протяжении четырех последних лет.

Как пояснил сам отставник, к написанию заявления его подтолкнула жизненная ситуация. До подведения итогов объявленного кадрового конкурса руководить районом будет первый заместитель Анатолия Гурьянова - Сергей Ведяшкин.

По словам принявшего участие в работе 31-й сессии местного Совета депутатов Председателя Госсобрания РМ Владимира Чибиркина, сегодня в районе наблюдается положительная производственная динамика. В 2018 г. объемы отгрузки продукции достигли 3,2 млрд рублей (главным образом за счет активной деятельности предприятий «Ромодановсахар», «МАПО и Компания», «Элеком», «Атьма», «Пушкинский» и «Комсомолец»). По итогам нынешней уборочной кампании урожайность зерновых оказалась даже выше прошлогодней - 29,7 центнера с гектара. Неплохими темпами развивается в районе и социальная сфера. В частности, идет строительство детского сада, школы, благоустраивается парк культуры и отдыха.

Заслуги Анатолия Гурьянова отмечены Почетным знаком Главы республики «За личный вклад в развитие РМ».



