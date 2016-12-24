Петр Тултаев: «Не переживайте! Качество работ держим на контроле»

Суббота для Петра Тултаева на протяжении многих лет традиционный день обходов городских территорий. В субботу, 19 октября, мэр Саранска осмотрел важные для города строительные объекты - детские сады на улице Титова и в р.п. Луховка, бульвар братьев Веденяпиных, а также встретился с жителями д. Полянки.

Немного времени осталось до открытия детского сада на улице Титова. Многие родители с нетерпением ждут этого дня. И об этом городские власти знают. Поэтому каждую субботу, а иногда и в будний день Петр Тултаев лично контролирует ход всех работ. Уже совсем скоро 240 малышей смогут заниматься, играть в уютных кабинетах и игровых комнатах. Подрядной организации осталось внести последние штрихи: до конца установить сантехнику, а затем начнется завоз и установка оборудования. Как ранее было обещано, детский сад примет своих маленьких хозяев до конца текущего года.

Детский сад в Луховке - еще один долгожданный объект. Просьбы о его строительстве звучали в наказах избирателей. Благодаря поддержке федерального центра это стало возможным. Строителям в довольно короткие сроки необходимо построить и сдать объект. Сейчас работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Подрядная организация подводит сети газоснабжения, ведет благоустройство территории, чтобы уже весной она была готова к озеленению, устанавливаются бордюры. Строители утепляют фасад и ведут внутреннюю отделку помещений. «Сроки у вас сжатые, однако качество от этого не должно страдать. Все выполняйте на совесть!» - подчеркнул при разговоре со строителями Петр Тултаев. Планируется, что весной 2020 года детский сад в Луховке распахнет свои двери. Напомним, он рассчитан на 160 детей.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется масштабное благоустройство бульвара братьев Веденяпиных. Здесь проделана огромная работа всеми: и строителями, и организациями, чьи коммуникации проходят под зоной благоустройства. Согласно муниципальному контракту, работы на бульваре должны быть завершены в ноябре. На сегодняшний день здесь выполнено 90% всех работ.

Мэр Саранска сегодня в первой половине дня со всеми ответственными за благоустройство этой территории осмотрел ход работ. Горожане, находящиеся в это время на бульваре братьев Веденяпиных, обратились к Петру Тултаеву с упреком: качество уложенного на бульваре асфальта очень плохое. «Это лишь выравнивающий слой. В среду здесь начнутся работы по укладке финишного слоя асфальтобетонного покрытия. Для верхнего слоя строители используют асфальтобетон типа Д марки 2, который чаще всего применяется на магистральных трассах. Не переживайте! Качество работ держим на контроле», - заверил неравнодушных горожан Петр Тултаев.

После укладки завершающего слоя асфальта будут установлены опоры уличного освещения, а также начнется монтаж малых архитектурных форм.

Основным пунктом субботнего дня мэра Саранска была встреча с жителями деревни Полянки. Сокращение числа автобусных рейсов маршрута № 22 с пяти до трех - вопрос, который потребовал личного вмешательства Петра Тултаева.

Жители были возмущены действиями перевозчика. «В нашей деревне очень много пожилых, инвалидов. Они практически живут в поликлинике, которая находится в Саранске. Как нам добираться? Для нас это большие неудобства!» - высказывали они свое негодование. Руководитель предприятия ООО «ПАТП», занимающегося перевозками на маршруте № 22, Валентин Копылов пояснил, что одна из причин сокращения числа рейсов - убыточность маршрута. «Из общего количества пассажиров, которые пользуются этим маршрутным автобусом, - около 70% льготные категории пассажиров. У нашего предприятия в настоящее время финансовые трудности, вызванные тем, что на протяжении нескольких месяцев нам не предоставляются субсидии на компенсацию льготного проезда из республиканского бюджета. Администрация города не согласовала оптимизацию числа рейсов, но на такие крайние меры мне приходится идти!» - с досадой сказал Валентин Копылов. После долгих переговоров и обсуждения сложившейся ситуации перевозчик дал обещание в ближайшие две недели продолжить выполнять, как и прежде, пять рейсов в день. Второго ноября все стороны вновь встретятся, и будет принято окончательное решение.

После этого жители деревни обратились к Петру Тултаеву с другими наболевшими вопросами: об открытии в населенном пункте аптечного пункта и уборке территории, прилегающей к Святому источнику. «Сейчас за чистотой вокруг источника слежу я. Однако своими силами, например, скосить траву не могу», - обратилась к Главе города местная жительница Мария Ануфриева. «Следить за чистотой - это обязанность местной администрации и закрепленного за этой территорией муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». С сегодняшнего дня они должны здесь убираться систематически!» - обратился Петр Тултаев к своему первому заместителю Игорю Бутяйкину, курирующему городское хозяйство.

Мария Ануфриева также попросила сделать новое ограждение вокруг Святого источника и рассмотреть возможность установки биотуалета. «К нам сюда приезжает очень много людей: и зимой, и летом. Поэтому элементарные удобства надо создать», - сказала женщина.

Глава Саранска согласился с ней, дав конкретные поручения по обозначенным вопросам.

В понедельник на оперативном совещании в Администрации города мэр Саранска сказал: «Мне было перед жителями очень стыдно! За этой территорией для уборки закреплено муниципальное предприятие, и работу они должны выполнять на совесть. Сейчас там действительно нужно провести уборку, поэтому в субботу на этой неделе в 9:00 мужская половина сотрудников Администрации города должна собраться и убрать скопившийся там мусор. Весной эту территорию нужно обустроить. Если кто-то захочет оказать посильную помощь - будем только благодарны», - сказал мэр Саранска. Петр Тултаев также поручил составить реестр родников, находящихся на территории городского округа Саранск, и на весенний период запланировать проведение субботников на их территориях.