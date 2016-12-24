За ржавую воду сделают перерасчет

В понедельник в мэрии Саранска шла речь о проблемах, связанных с некачественным холодным водоснабжением на Химмаше.

В ночь с 9 на 10 октября проводились профилактические работы по очистке водонакопительного резервуара по проспекту 70 лет Октября, в районе «Огней Саранска». Эти работы в дальнейшем позволят устранить часть проблем, связанных с некачественным холодным водоснабжением в этой части города. После проведения работ муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» была произведена промывка систем водоснабжения. Кроме того, по каждой поданной от жителей города заявке сотрудники лаборатории МП «Саранскгорводоканал» выезжали для отбора проб и составления актов для перерасчета.

Несмотря на принятые меры, жалобы от жителей многоквартирных домов, попавших в зону проведения профилактических работ, поступали еще некоторое время. «Проблему наличия ржавой воды никто не отрицает. Причина - изношенные сети, однако в одночасье ее решить нельзя. Планомерная работа по замене коммуникаций шла, идет и будет продолжаться. Перед людьми надо извиниться, как бы тяжело это ни было говорить, - заметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Принято решение о том, что за три дня - 10, 11, 12 октября - подачи некачественной воды, связанной с проведением работ по очистке резервуара на проспекте 70 лет Октября, «Саранскгорводоканал» сделает перерасчет жителям, подавшим заявки в диспетчерские службы города».

Градоначальник также отметил, что за подачу ржавой воды винить только муниципальное предприятие не совсем верно. Очень много заявок поступает о ржавой горячей воде, за подачу которой ответственность должно нести ПАО «Т Плюс». «Я уже говорил и повторю еще раз - каждой жалобой на ржавую воду нужно заниматься предметно. Но этим вопросом должно заниматься не только муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал», но и ПАО «Т Плюс», а также управляющие компании», - пояснил Петр Тултаев.