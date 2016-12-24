Взятки от Иоффе

Бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров признал, что в свое время получил от Михаила Иоффе коррупционное «подношение» - кухонный гарнитур за 1,4 миллиона рублей

Прошло всего две недели, как экс-руководитель известной в Мордовии фирмы «СДС-Управление строительства» 41-летний Михаил Иоффе угодил в СИЗО по подозрению в даче взятки руководящим сотрудникам Росреестра по РМ. И вот новый эпизод - сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по РМ вышли на новых высокопоставленных взяткополучателей задержанного строителя. По данным правоохранительных органов, бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров тоже в свое время получил от Иоффе взятку. Только в этот раз речь идет уже не о пятистах тысячах, в деле фигурирует некий кухонный гарнитур аж за 1,4 миллиона рублей.

Михаил Иоффе и Сергей Макаров знакомы давно, еще по работе в фирме «СДС-Управление строительства». Как раз ее первым руководителем и был Сергей Макаров, Иоффе - его заместителем. Административные таланты Макарова позволили ему довольно быстро продвинуться по карьерной лестнице и возглавить казенное учреждение «Управление капитального строительства РМ». Освободившееся место начальника в СДС занял Михаил Иоффе. Но активное взаимодействие двух бывших коллег на этом не закончилось, напротив - вышло на новый уровень. Строительная фирма занималась возведением по госконтрактам значимых для республики сооружений, таких как «Дворец водных видов спорта», «Универсальный зал» и «Крытый футбольный манеж». Суммы по контрактам проходили колоссальные - объемы финансирования исчислялись миллиардами рублей. А контроль за выполнением работ по этим объектам осуществлял как раз ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым.

Как выяснили борцы с коррупцией регионального МВД, в 2014 году Сергей Макаров потребовал от своего бывшего подчиненного расплатиться за благосклонное отношение и «общее покровительство». Дело в том, что «СДС» не укладывалось в сроки по сдаче объектов, и это грозило применением самых серьезных санкций к нерадивому подрядчику. Крупное финансовое подношение позволяло избежать этой неприятной участи. Любопытно, что взятка была оформлена в виде покупки кухонного гарнитура по какой-то заоблачной стоимости в 1 миллион 439 тысяч рублей. И новенькая мебель предназначалась не самому Сергею Макарову, а проживающему отдельно его сыну. Деньги под видом оплаты строительных материалов перечислялись на расчетный счет предпринимательницы, занимающейся реализацией мебели. В графе «назначение платежа» стояла отметка «за бетон», хотя с ним женщина никогда дела не имела.

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». По ней Сергею Макарову светит вплоть до 15 лет заключения со штрафом в 70-кратном размере от суммы взятки. Михаил Иоффе заполучил уголовное дело, соответственно, по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере». Здесь наиболее суровые санкции также предусматривают до 15 лет неволи со штрафом в 70-кратном размере от суммы взятки.

Как известно, экс-руководитель «СДС-Управление строительства» сейчас уже сидит в СИЗО по другому коррупционному эпизоду. Ну, а Сергея Макарова задержали 16 октября и через два дня доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

К слову, после ухода с должности руководителя ГОСУКСа РМ Макаров не исчез с управленческих просторов, а оказался в кресле директора столичного института «Мосрегионпроект». И за невыплату зарплаты сотрудникам данной организации и халатность уже привлекался к уголовной ответственности.

Начался судебный процесс с процедуры установления личности задержанного. После следователь СКР по РМ огласил ходатайство о заключении Макарова под домашний арест. «Макаров был допрошен и полностью признал вину. Причастность к инкриминируемому особо тяжкому преступлению подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскных мероприятий, собранными доказательствами. Но работа еще идет. Не все свидетели допрошены, собраны не все доказательства… Поступила нам информация о том, что задержанный имеет намерение скрыться, а также может предпринять меры к уничтожению вещественных доказательств и воздействовать на свидетелей», - зачитал он.

«Ваша честь, я не возражаю по поводу домашнего ареста, - подчеркнул Макаров. - Но все-таки, если есть возможность, прошу выбрать более мягкую меру пресечения… Причастность к преступлению не отрицаю».

Адвокат задержанного просил суд избрать меру пресечения, и вовсе не связанную ни с лишением, ни с ограничением свободы, - подписку о невыезде с надлежащим поведением. Аргументируя тем, что возраст его клиента 65 лет и скрываться он не намерен. «Не понимаем, откуда возникла такая информация, - сказал адвокат. - Макаров являлся перед тем, как его задержали, к следователю по первому зову - и на допрос, и для дачи объяснений… И как он должен уничтожить доказательства? Ведь в данном случае доказательством является кухонный гарнитур, поэтому мой подзащитный никак не может его уничтожить. Да и сама инкриминируемая статья подразумевает выплату штрафа. И если продолжит работать и получать зарплату, частично сможет гасить возможное денежное наказание».

Впоследствии суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по РМ о заключении Макарова под домашний арест. В рамках домашнего ареста задержанному запрещается пользоваться интернетом и иными средствами связи. За исключением особых случаев, когда требуется экстренная медицинская помощь либо необходимо явится к следователю. Но разрешены двухчасовые прогулки вокруг дома.

По решению суда Макаров по-домашнему будет ограничен в своей свободе до 16 декабря. Коротать время домашнего ареста он будет в квартире в одной из новостроек на улице Советской. Это жилье принадлежит отцу его сожительницы, и по словам задержанного: «Он не будет возражать, если там буду находиться». Но судье слов Макарова оказалось недостаточно, и его возлюбленная была вынуждена отправиться за своим отцом Николаем Каштановым, а заодно и за документами, подтверждающими его право на владение данной жилплощадью. Явившись в зал суда, неофициальный тесть Макарова на вопрос судьи, не против ли он, если Макаров будет отбывать в его жилище домашний арест, ответил: «Да ради Бога, пусть проживает, не возражаю».