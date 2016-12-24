Распознать «паленый» алкоголь помогут смартфон или фонарик

В МВД по РМ рассказали о борьбе с фальсификатами спиртного

Борьба с фальсифицированной алкогольной продукцией в нашей стране - это вопрос не только и не столько пресечения мошенничеств, но и просто сохранения жизней многих наших невоздержанных сограждан. Озвучить предварительные результаты работы по этому направлению в 2019 году в Министерстве внутренних дел по РМ решили на отдельной пресс-конференции. С журналистами республиканских СМИ встретились заместитель начальника отдела УЭБиПК МВД по РМ майор полиции Николай Григорькин и начальник отдела экономической безопасности предприятия «Саранский Дистиллерс» Дмитрий Саранцев.

Цифры

Николай Григорькин рассказал, что в текущем году из незаконного оборота в Мордовии изъято 3350 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено 10 уголовных дел, пресечено 225 административных правонарушений, связанных с нарушением правил продажи (в том числе несовершеннолетним), реализацией без лицензии, торговлей самогоном и спиртовыми суррогатами.

Подделывают местные дельцы главным образом крепкие напитки - виски, водку. При этом в числе изъятого алкоголя находились даже такие образчики, что в легальном обороте и вовсе не существуют, - например водка «Русская тайга». Подпольные спиртовики пишут на этикетке наименование и указывают адрес изготовителя, но в реальности ни такой марки алкоголя, ни предприятия по указанному адресу просто нет.

Также Николай Григорькин озвучил итоги специальной операции «Алкоголь», которая проводилась в республике с 9 по 18 октября этого года. «Выявлено более 25 правонарушений, среди которых 18 - продажа алкоголя несовершеннолетним. Задокументировано 10 фактов реализации алкоголя без лицензии. При этом реализация осуществлялась как в магазинах, так и в кафе», - отметил заместитель начальника отдела УЭБиПК МВД по РМ.

«Приятный сюрприз» в виде просроченной алкогольной продукции поджидал гостей одного из саранских кафе. В нем стражи порядка обнаружили и изъяли около 200 бутылок непригодного спиртного. Невнимательных граждан угощали просроченным шампанским «Boska» и пивом «Кулер».

«По данному факту собран материал по административному правонарушению, предусмотренному ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований)», - отметили на пресс-конференции.

В ходе операции нарушения выявились в столице Мордовии, Ичалковском, Чамзинском, Зубово-Полянском и Лямбирском районах. Особо урожайным на фальсификат в этом году выдался Зубово-Полянский район. В одном из местных гаражей полицейские обнаружили и изъяли 1870 литров суррогата винно-водочной продукции! Эта цифра эквивалентна 3 732 бутылкам. Водка, вино и ликеры стояли в коробках прямо посреди строения, ими же была набита грузовая «газель». Автомобиль уже был готов к развозке товара получателям, а их только в этом районе насчитывалось около 40!

Этот подпольный бизнес организовали два безработных жителя Зубовой Поляны. Мужчины неплохо на этом зарабатывали, покупали дорогостоящие автомобили, но безбедная жизнь продолжалась недолго - как установили оперативники, реализацией контрафакта они занимались около трех месяцев, к счастью, без фатальных последствий для потребителей их «продукции». Сейчас стражи порядка осуществляют доследственную проверку.

Как определить подделку?

Выявить контрафакт можно. Для этого есть несколько способов. Самый простой и надежный - мобильное приложение «АнтиКонтрафактАлко». Оно разработано Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Приложение поможет вам:

- определить легальность алкогольной продукции по данным ЕГАИС;

- определить легальность продажи этой продукции в торговой точке;

- подскажет, где находится ближайший легальный пункт реализации;

- позволит сообщить о нарушении.

Использование приложения предельно простое. Достаточно поднести сканер фотокамеры смартфона к акцизной марке. Если продукт сертифицирован - на экране появится вся информация о нем и о производителе, а если перед вами контрафакт - приложение попросту не сможет распознать марку.

Если же у сомневающегося покупателя нет смартфона, то можно воспользоваться фонариком.

«Если есть простой фонарик, подсветите акцизную марку с противоположной стороны бутылки. Продукция будет настоящей, если в той части, где припрессована медная голографическая фольга шириной 10,5 мм, надпись аббревиатуры «РФ» пропускает свет. Если это новая акцизная марка, введенная в обращение в 2018 году, то на такой же голографической фольге будет пропускать свет надпись «Россия». Также при просвечивании в месте, где в бумагу введена защитная нить шириной 4 мм с нерегулярным окном шириной 2 мм, в настоящей акцизной марке будет просматриваться вся толщина защитной нити, в поддельной - видна только так называемая волна шириной 2 мм», - рассказал начальник отдела экономической безопасности предприятия «Саранский Дистиллерс» Дмитрий Саранцев.

Также распознать суррогат можно по внешнему виду. Стоит обратить внимание на этикетку, содержимое тары, ее укупорку и наличие специальных марок.

«Если продукция вызывает сомнение, стоит попросить у продавца сертификаты качества продукции. Если сомнения остались - лучше товар не покупать. Кроме того, у владельцев смартфонов имеется возможность скачать бесплатное приложение с плей-маркета либо айтьюнса, сканирующее штрих-код с акцизной марки и определяющее подлинность алкогольной продукции», - отметил представитель УЭБиПК МВД.

Наказание

Отметим, что штрафы за подобные правонарушения совсем не маленькие. Так, если незаконной продажей горячительных напитков занимались поштучно и неоднократно, нарушитель должен будет выплатить от 50 до 80 тысяч рублей.

Для юридических лиц эта сумма может увеличиться до 300 тысяч рублей.

В прошлом году в России вступили в действие новые правила продажи алкоголя. Уголовный кодекс был дополнен статьями о незаконной торговле, обороте и производстве горячительных напитков. В статье 171.3 УК РФ прописана ответственность за незаконное изготовление и реализацию горячительных напитков в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей): денежное взыскание от 2 до 3 миллионов рублей; привлечение виновного к оплачиваемой работе сроком до 3 лет; принудительная изоляция осужденного от общества сроком до 3 лет.

Дополнительно суд может лишить владельца и продавца, реализующего алкогольную продукцию незаконно, права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Если производством и продажей такой продукции занималась организованная группа либо хозяин (владелец) магазина реализовывал алкогольную продукцию в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей), тогда виновным будет грозить денежное взыскание от 3 до 4 миллионов рублей, а также реальное лишение свободы сроком до пяти лет.



