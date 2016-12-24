В центре внимания - серебряное поколение

В эфирной сетке первого цифрового телеканала нашей республики - Народного телевидения Мордовии - программа, посвященная людям, вступающим, как принято говорить в «золотую пору осени жизни», занимает особое место. О том, как родилась идея этого по-своему уникального телепроекта и в чем секреты его успешности, рассказывает автор и ведущая программы «Серебряное поколение» Ольга Василькина.

- Давно обратила внимание, что всякое хорошее дело рождается как-то вдруг. Спонтанно. Неожиданно. Конечно, говоря о том, как появилась идея нашей программы, можно вспомнить и о том, что ровно год назад был принят и вступил в действие федеральный закон о пенсионерах. К тому же люди старшего возраста - самая массовая часть целевой аудитории телевидения и нашего общества в целом. Получателей пенсий только в Мордовии более 200 тысяч. А не стоит забывать и о тех, кто подходит по возрасту к этому периоду. Именно на их нужды и интересы мы ориентируемся.

После года работы над программой, многих часов общения с представителями серебряного поколения я уже, нисколько не кривя душой, могу сказать: это самая социально активная группа населения. Они живут полной жизнью, реализуют себя в творчестве, учатся, работают, находят время буквально для всего и, безусловно, достойны того, чтобы на телевидении создавался качественный контент, адресованный прежде всего им. Создание такого продукта и было первой целью нашего проекта. Вторая его цель - помочь молодёжи понять, чем живут и дышат представители старшего поколения, познакомить всех с самыми яркими его представителями - а их действительно очень много. По-моему, получается - во всяком случае, отклики приходят от людей всех возрастов, - делится наблюдениями Ольга Василькина.

- Действительно, осенью прошлого года общество было взбудоражено новыми решениями руководства страны в пенсионной сфере. У людей возникала масса вопросов. А сколько домыслов, слухов и страхов было порождено, прямо скажем, недостаточно продуманной системой информированности населения об этой насущной для всех теме! Словом, к моменту начала съемок первых сюжетов и студийных дублей «клиент», что называется, созрел, - рассказывает режиссер передачи Алексей Буянкин. - Поэтому желание предоставить нашей аудитории наиболее объективную, достоверную информацию по этому и другим интересующим еех вопросам было вполне логичным. С целевой аудиторией не ошиблись - реакция на программу пошла с первых выпусков. Обратная связь с нашими зрителями у канала налажена прочно. Люди присылают письма, шлют запросы через интернет, звонят, пишут по электронной почте и в соцсетях.

И мы, обращаясь к специалистам не только нашего ПФР, но и из сферы социальной защиты, здравоохранения, муниципальных служб и даже правоохранительных органов и военкоматов, имеем возможность оперативно предоставить квалифицированный ответ, разъяснение, справку, что называется, из первых уст!

- Готовя эту передачу, мы, к своему недоумению, пришли к пониманию, что во многом являемся первопроходцами, - считает редактор программы Надежда Тарасова. - Да, отдельные материалы у коллег по этой теме появляются регулярно. Но такого объединенного, системного подхода в наших СМИ никогда не применялось. Мы ведь не просто представляем зрителям обзоры всего информационного мейнстрима, касающегося жизни и деятельности людей старшего поколения, причем не только в Мордовии, но и в стране в целом, и в странах зарубежья. Конечно, текущие события мы тоже освещаем, причём максимально глубоко и разнопланово, например, сейчас, в октябре, события в рамках традиционного республиканского месячника пожилых людей снимаем практически ежедневно, но это ещё не всё. В центре нашего внимания - обычные люди, те, кто прожил большую, порой очень непростую жизнь и не потерял к ней вкуса! Вокруг нас так много талантов, начавших раскрываться именно в свою серебряную пору, так много искренних, полных житейской мудрости и помнящих так много интересных вещей наших современников - дух захватывает от желания общаться с ними, рассказывать о них с экрана. И это получает живой отклик у зрителей. Скажу больше: посмотрев наши выпуски, люди звонят и пишут, просят рассказать о своих знакомых, тоже вполне достойных внимания. Таких людей в Мордовии на самом деле очень много. Мы стараемся в каждом выпуске давать как минимум один портретный сюжет, знакомим земляков с серебряным поколением, при этом вниманием не обделены и сельчане - к интересному человеку не грех и в глубинку съездить.

- Не стоит забывать и о такой важной части наших ветеранов, как те, кто сохраняет верность своей активной жизненной позиции и с завершением непосредственно профессиональной деятельности, - продолжает Ольга Василькина. - В республике для них сейчас создается много возможностей. Это и курсы повышения профессиональной квалификации, учёбы, профориентационные практикумы. Это и массовое движение серебряного волонтерства. Да, оно получило мощный импульс для своего развития в прошлом году во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу у нас в Саранске. Но сегодня значительно расширяет горизонты своего применения. А вообще, глядя на героев наших передач, хочешь не хочешь, но проникаешься оптимизмом их главного лозунга: «Мы будем жить долго и будем счастливы!». Чего от души желаем всем зрителям программы «Серебряное поколение» и Народного телевидения Мордовии!

Программа «Серебряное поколение» выходит в эфирах канала НТМ по средам один раз в две недели в 20.30, 23.30 и утром четверга в 09.30.

Все выпуски передачи доступны для просмотра на сайте телеканала https://ntm13.ru/