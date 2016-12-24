Юным художникам из Мордовии Музей Победы предлагает стать авторами новогодних открыток

«Владеем ли мы тем, что будет завтра?»
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Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.
Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.
Организаторы будут принимать работы на протяжении месяца - с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».
Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/
Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией - в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
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