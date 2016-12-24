Доска позора

«Все громоздко, гипертрофированно»
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Отрадно, что в нашем городе проживает много небезразличных людей. Именно они душой радеют не только за процветание родного города, но и за благополучие своего двора и даже дома. Они всегда сообщат и подскажут, если что-то вдруг не в порядке на любом участке городской территории или в местах общего пользования, вверенных коммунальным службам. Такие подсказки порой очень важны и помогают всем городским структурам работать оперативнее.
Под пристальным присмотром таких горожан находятся придомовые территории и даже подъезды многоквартирных домов. И согласитесь, выглядят они гораздо ухоженнее и привлекательнее, можно даже сказать, уютнее. А все потому, что отношение к общему имуществу здесь как к своему собственному. Вот и результат.
С большим возмущением к нам обратилась одна из активисток Ленинского района Саранска Любовь Кошелькова, она же является домкомом одного из многоквартирных домов по улице М. Расковой. Ее жалоба касалась размещения несанкционированной рекламы - бумажного объявления - на общедомовом имуществе, в частности, на входной группе подъезда. Домком пояснила: несмотря на то что рядом с входной дверью размещена информационная доска, псевдорекламщики наклеили объявление еще и на стену. Видимо, они решили, что так информация об их организации разойдется гораздо быстрее.
«Я очень трепетно отношусь к общедомовому имуществу и пристально слежу за его состоянием. После такой бесцеремонной выходки мне пришлось собственноручно оттирать клей, чтобы не осталось следов на обшивке входной группы. Такое безобразие недопустимо, и такая реклама нам не нужна», - высказалась Любовь Кошелькова.
Правила благоустройства территории городского округа Саранск гласят: на городских территориях запрещается наносить надписи информационного и рекламного характера, графические изображения, размещать афиши, плакаты, растяжки, объявления, переносные рекламные конструкции и другие разного рода информационные и рекламные сообщения на зданиях, заборах, остановочных павильонах городского пассажирского транспорта, опорах контактной сети, наружного освещения, зеленых зонах, деревьях, тротуарах, проездах, дорогах, площадках и других объектах, не предназначенных для вышеуказанных целей. Расклейка информационных материалов в местах, не предназначенных для этого, является нарушением п. 4 статьи 9 Закона Республики Мордовия № 38-З от 15 июня 2015 года «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».
Каждый предприниматель хочет привлечь как можно больше клиентов и увеличить свою прибыль, вот только делать это нужно цивилизованно и культурно, считаясь с установленными в нашем городе требованиями.
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
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