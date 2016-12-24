В Саранске высаживают саженцы деревьев в рамках осеннего этапа озеленения города

Озеленению столицы Мордовии ежегодно уделяется огромное внимание. Каждую весну в Саранске высаживается несколько сотен тысяч однолетних цветов. В минувшем сезоне на клумбах яркими цветами радовали горожан бегонии с красными и зелеными листьями, колеусы, цинерарии, бархатцы прямостоячие и отклоненные, георгины, петуньи разноцветные, канны, сальвии, агератумы, флоксы, астры, настурции, львиный зев, агава, герань сортовая (красная, белая), ирезине, капуста декоративная! В целом в минувшем сезоне было высажено около 600 000 однолетней цветочной рассады на 11 243 кв. м клумб и 186 квадратных метрах альпийских горок, в 1059 кашпо и 46 объемно-каркасных композициях.

Кроме цветочных культур, в весенний и осенний периоды идет высадка саженцев деревьев и кустарников.

Весной 2019 года в столице Мордовии высажено 1200 саженцев деревьев - березы, ели, сосны, клены, рябины. В озеленении города принимали активное участие не только муниципальные предприятия и управляющие компании, но и организации разных форм собственности. То, что коммерческие предприятия стараются внести свой вклад в экологию Саранска, очень похвально. Заложение именных аллей стало доброй традицией. Однако мы напоминаем: мало посадить дерево, его нужно еще и вырастить.

В октябре стартовал осенний этап высадки деревьев. Как отмечают в казенном учреждении «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», в первую очередь молодые деревца высадят там, где были срублены аварийные деревья. Кроме этого, молодой зеленый «щит» укрепят вдоль центральных улиц и вблизи оживленных дорог - на улицах Севастопольской, Ботевградской, Сущинского, Миронова, Полежаева, проспекте Ленина, а также на проспекте Российской Армии. «Муниципальными предприятиями, управляющими компаниями осенью этого года будет высажено около 300 молодых деревьев. Это березы, сосны и голубые ели. При подборе пород деревьев для озеленения нашего города исходим из климатических условий, состояния грунта и плотности застройки. Зачастую озеленение отдельных участков затрудняется в связи с их насыщенностью различными коммуникациями, проходящими под землей. Заготовку саженцев ведут муниципальные предприятия Саранска, отдельные породы закупаются в питомниках», - добавляют сотрудники «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства».

В столице Мордовии ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные на увеличение количества деревьев, кустарников на территории городского округа Саранск. Так, каждый год проходит акция «Народный сквер». В ее рамках за период 2016-2018 гг. высажено 13 964 саженца деревьев. Ежегодно эта цифра увеличивается: на смену аварийным, фаутным деревьям высаживаются молодые саженцы.

Образовательные учреждения Саранска не остаются в стороне от экологического воспитания молодежи. Ежегодно не только учащиеся школ, но и воспитанники детских садов становятся участниками различных экологических флешмобов, акций.

На минувшей неделе муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа Саранск приняли активное участие во Всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Основная ее цель - формирование экологической культуры детей, привлечение внимания к проблемам сохранения и восстановления лесных деревьев.

В рамках акции проведены различные мероприятия по озеленению, посадке деревьев и кустарников на территории детских садов, сбору семян; творческие мастерские «Лес - кладовая природы!»; экскурсии в Ботанический сад имени В.Н. Ржавитина. Также совместно с ГКУ РМ «Саранское Территориальное Лесничество» проведено мероприятие «Зеленый лес полон сказок и чудес».

«В начале октября воспитанники МДОУ «Детский сад № 71» и МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6», будущие первоклассники школ № 10 и 26, приняли участие в экологической акции «Классный лес». Ученики МОУ «Лицей № 26» уже несколько лет работают над проектом «Превратим территорию лицея в Царскосельский парк». Кадеты вместе с воспитанниками детского сада № 71 высадили более 20 маленьких сосен на территории лицея», - рассказывают в управлении образования Саранска.

В озеленении активно участвуют и горожане - на придомовых территориях жители многоквартирных домов высаживают деревца. «Чтобы озеленить придомовую территорию, необходимо обратиться к председателю домового комитета (либо ТСЖ), чтобы он, в свою очередь, согласовал с управляющей компанией приобретение саженцев и места посадки. Если речь идет об общественном пространстве, не относящемся к дворовой территории конкретного дома, то деревья там высаживают, следят и ухаживают за ними муниципальные предприятия городского округа Саранск», - поясняют в КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».