Непонятная смерть

«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
Выяснением обстоятельств загадочной гибели 21-летнего уроженца Мордовии занимаются правоохранители в Ленинградской области.
Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители обнаружили труп парня на одном из кладбищ и вызвали полицию. В ходе осмотра у погибшего была найдена справка об освобождении из колонии. Как выяснилось позже, ранее молодой человек был судим за угон. Что делал погибший на кладбище, а также причину гибели устанавливают эксперты. Известно только, что на теле молодого человека нет никаких следов насильственной смерти - это показал первичный осмотр специалистов.
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
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