Непонятная смерть

Выяснением обстоятельств загадочной гибели 21-летнего уроженца Мордовии занимаются правоохранители в Ленинградской области.

Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители обнаружили труп парня на одном из кладбищ и вызвали полицию. В ходе осмотра у погибшего была найдена справка об освобождении из колонии. Как выяснилось позже, ранее молодой человек был судим за угон. Что делал погибший на кладбище, а также причину гибели устанавливают эксперты. Известно только, что на теле молодого человека нет никаких следов насильственной смерти - это показал первичный осмотр специалистов.



