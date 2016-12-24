Позарились на доллары

В Мордовии задержаны ограбившие иностранного студента местные жители

Неприятный инцидент произошел в республиканской столице в июне этого года.

Молодой студент из Туркменистана «грызет гранит науки» в одном из мордовских вузов и любит прогуляться пешком. В одну из таких прогулок в поселке Ялга к нему пристали трое неизвестных мужчин. Сначала они втянули иностранца в словесную перепалку, после чего избили и похитили деньги. При себе у 25-летнего гражданина Туркменистана было 13 тысяч русских рублей и 200 долларов США.

Перепуганный студент обратился с заявлением в полицию, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось из-за отсутствия точных примет нарушителей.

«В результате проводимых мероприятий полицейские установили личности подозреваемых в грабеже. В конце сентября двое из них, 28-летние жители Саранска и Дубенского района, были задержаны сотрудниками уголовного розыска. 11 октября был задержан еще один фигурант уголовного дела, 55-летний местный житель», - прокомментировали в МВД региона.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г». ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).



