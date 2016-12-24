Пьяная езда в Ичалках и смертельное ДТП с большегрузом у села Инят

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14 октября в Мордовии произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Одним из них стала авария в Ичалковском районе.
Там за руль отечественной четырнадцатой сел пьяный 49-летний мужчина. Около 7 часов утра он не справился с управлением и слетел в кювет. С различными травмами водитель был доставлен в больницу. Известно, что место ДТП не является очагом аварийности. А нарушитель тем временем уже трижды был наказан за превышение скорости. На него заведен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление т/с водителем, находящимся в состоянии опьянения».
В этот же день на 18-м километре трассы Саранск - Сурское - Ульяновск произошла авария с участием автовоза «Форд-Карго», перевозившего кроссоверы «Хавал», и грузовой «газели». Неподалеку от лямбирского села Инят фура выехала на «встречку», где в это время двигалась «газель».
Произошло столкновение транспортных средств, в результате чего многотонник смял грузовик. 47-летний водитель «Форда» остался жив, а вот находившийся за рулем «газели» 29-летний парень скончался на месте.
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