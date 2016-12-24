Принадлежащие республике акции «Авиалиний Мордовии» выставлены на продажу

Региональный Фонд имущества известил на неделе о возможной приватизации акционерного общества «Авиалинии Мордовии». Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, на продажу выставлено 114 379 обыкновенных именных акций стоимостью 1000 рублей каждая (то есть 100-процентный пакет). При этом рыночная стоимость компании превышает 145,49 миллиона рублей.

Подвести итоги конкурса планируется 13 ноября. Сейчас, по сведениям Фонда, в состав АО «Авиалинии Мордовии» входит 22 объекта недвижимости и 32 транспортных средства. Количество работников - 299 человек. По условиям контракта покупатель должен в течение года сохранить не менее 250 рабочих мест, обеспечить проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации персонала. Также существуют ограничения, связанные с изменением назначения отдельных объектов.

Следует отметить, что открытые электронные конкурсы проводятся в России с июля прошлого года. В отличие от традиционных, они позволяют участникам корректировать предлагаемую цену. Помимо того, при определении победителя могут быть учтены и так называемые нестоимостные факторы - опыт или хорошая деловая репутация претендента, его квалификация, характеристики товара.