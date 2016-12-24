А из нашего окна…

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В Саранске легковушка влетела в окно жилого дома
Этот инцидент произошел 8 октября в юго-западном районе республиканской столицы. Около 4 часов утра в стену частного дома буквально влетел «Хендай Солярис». По некоторым данным, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина наехала на металлический забор, вот только удержать ее ограждение не смогло, а даже наоборот - стало неким трамплином. В результате «Солярис» на большой скорости протаранил стену дома. Остановиться машина смогла только посреди комнаты. Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной аварии. Жертв, к счастью, удалось избежать.
Отметим, что этот случай для Саранска нельзя назвать беспрецедентным. Несколько лет назад подобная авария уже случалась. В декабре 2017-го на улице Короленко в частный дом врезался «ВАЗ» 99-й модели. 38-летнему водителю стало плохо прямо во время движения, и он потерял управление. В результате на крутом повороте легковушка вылетела с дороги и протаранила стену жилого дома. К счастью, в комнате в этот момент никого не было и постояльцам удалось избежать трагедии. А вот для находившегося за рулем виновника аварии все закончилось фатально - мужчине оторвало голову. Двум пассажирам легковушки понадобилась помощь медиков, однако, прежде чем доставить их в медицинские учреждения, сильно потрудиться пришлось и спасателям. Автомобиль настолько покорежило, что достать пострадавших удалось только с применением спецтехники.
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