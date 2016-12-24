Сотрудник Рузаевской госавтоинспекции получил 2 года условно за беспроблемную регистрацию автомашин

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Гаишник из города железнодорожников, используя свое служебное положение, оформлял регистрацию транспортных средств, что называется, не глядя. 36-летний Андрей Воробьев занимался незаконной деятельностью с марта по сентябрь 2017 года.
Сотрудникам Главного управления собственной безопасности МВД РФ удалось установить, что за это время мужчина без фактического осмотра транспортных средств и проведения надлежащих проверок незаконно провел регистрацию 22 автомобилей, среди которых были и весьма дорогостоящие экземпляры. Причем 9 из них, как потом выяснится, были с измененными идентификационными номерами.
Свою совсем не доблестную службу Андрей Воробьев нес в Рузаевской госавтоинспекции, откуда поспешил «слинять» еще до возбуждения уголовного дела. Какой-то корыстной подоплеки у такой «ускоренной регистрации» следователи не выявили. Во всяком случае, собранных доказательств хватило на то, чтобы суд признал Воробьева виновным в превышении должностных полномочий - по ч. 1 ст. 286 УК РФ.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщили в СК региона.
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