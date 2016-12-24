Огнем замести следы преступления

Житель села Варжеляй убил 98-летнюю старушку и поджег ее дом

Трагедия произошла в Торбеевском районе 4 октября. В селе Варжеляй сгорел частный дом. Пожарные в ходе ликвидации пожара обнаружили тело хозяйки дома - 98-летней Марии Солдаткиной. Женщина проживала одна и была в состоянии самостоятельно управляться с домашними делами, невзирая на столь преклонный возраст. По первым выводам, причиной пожара стала неосторожность при эксплуатации электрооборудования.

Казалось бы, роковая беспечность привела к гибели пожилого человека, что тут скажешь. Вот только после проведения судебно-медицинской экспертизы выявились шокирующие подробности. Специалисты установили, что смерть пенсионерки наступила вовсе не в результате пожара, а от травмы головы и груди. С женщиной сначала жестоко расправились, а потом подожгли дом в стремлении замести следы преступления.

К расследованию злодеяния незамедлительно подключились сотрудники Следственного комитета по РМ. Вместе с оперативниками полиции им удалось установить, что к совершению этой зверской расправы может быть причастен местный житель Нестер Балашкин. 57-летнего мужчину задержали и допросили. Своей вины он не отрицал и рассказал, что пытался найти в доме старушки деньги. Встреча в доме с пожилой женщиной стала для незваного гостя полной неожиданностью - Балашкин был уверен, что его криминальный визит не будет иметь свидетелей. Мужчина убил хозяйку и поджег дом, чтобы скрыть преступление. Как он говорит, пришлось уйти с пустыми руками, поскольку деньги он отыскать не успел, а в доме уже вовсю занялось пламя.

На Нестера Балашкина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и заключили под стражу.



