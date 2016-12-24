«Желаю расстрела этой мрази»

История убийства Елизаветы Киселевой повергла в шок, пожалуй, всю Россию. Эта трагедия стала общей для всех, и мы не смогли оставить эту тему без внимания. Тем более что в деле появились новые подробности. Исповедь матери убийцы и обращение мамы погибшей девочки в нашем материале.

Поиски

9 октября саратовская школьница Елизавета Киселева ушла в школу и не вернулась. Больше суток девочку искали несколько тысяч человек -поисковые отряды, волонтеры, родственники, полицейские и просто неравнодушные люди объединились ради одной цели - найти ребенка. Вечером 10 октября поиски завершились. Лизу нашли. Мертвой. Бездыханное тело ребенка обнаружили в одном из гаражей поблизости от ее дома. Позже выяснилось - туда ее затащил маньяк Михаил Туватин.

Убийство из-за гаража?

В тот роковой день Туватин возился в гараже, складывая и разбирая свои вещи. Это позже выяснилось, что гараж мужчине не принадлежал. Несколько месяцев назад он самовольно взял его в пользование - решил, что бесхозный объект никого не заинтересует. Девятилетняя Лиза, возвращаясь из школы, встретила Туватина рядом с его «новой недвижимостью» и, на свою беду, поинтересовалась, его ли это гараж. Мнительный преступник перепугался, что ребенок может выдать его правоохранителям, и затащил девочку внутрь…

Следственный эксперимент

После расправы над школьницей Туватин спрятался в одном из соседних гаражей, там его и нашли. После задержания мужчина дал признательные показания.

- Вы ее до этого момента видели когда-нибудь? Знали ее, вы ее Елизаветой назвали? - спрашивает следователь СК.

- Нет, это я уже из ориентировки узнал, которые развешивались на столбы, - отвечает задержанный

- Вину в совершении убийства малолетней девочки признаете?

- Да.

- В содеянном раскаиваетесь?

- Да.

После дачи признательных показаний был проведен необходимый следственный эксперимент. Во время него изувер рассказал, как похитил и убил девочку. А тем временем сотни горожан собрались вокруг служебного автомобиля, в котором перевозили преступника, и требовали открыть двери.

Разъяренная толпа едва не совершила над ним самосуд.

Убийца

35-летний Михаил Туватин о местах лишения свободы знает не понаслышке. Мужчина провел в колонии треть своей жизни (почти 10 лет). Был судим за грабеж, домогательства и изнасилования. Это уголовное дело станет пятым по счету криминальным эпизодом в его биографии. Воровал мужчина и у родителей. Из отчего дома он похитил семейные реликвии - иконы.

«Он всегда был такой падлой, крысенышем. Считал себя умным, а все дураки вроде вокруг. Он меня только раза три обкрадывал. Он иконы украл, исторические. Но это так, напоследок. А были еще мелкие кражи. Я желаю ему расстрела. Честное слово, желаю расстрела этой мрази», - говорит отец Михаила.

Мать задержанного все отрицает и в убийство не верит.

«Если бы видели моего сына! Он на работу ходит. Он хороший, работящий, умный. Он как кот Леопольд, ему бы надо «озверина» выпить, он очень добрый. Не мог он», - защищает сына мать.

Прощание с Лизой

Прощание с Елизаветой Киселевой прошло в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. Еще до начала траурной церемонии у храма собралось больше тысячи человек. Даже когда двор храма заполнился, из автобусов продолжали выходить люди с цветами. Многие из них участвовали в поиске пропавшего ребенка, каждый из них надеялся найти девочку живой.

А возле гаража, где нашли Лизу, прохожие складывают цветы и игрушки. Несут их и к подъезду дома, где жила девочка…

Видеообращение матери погибшей девочки

Мама погибшей девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям своего города.

«Я могла положиться буквально на любого [в поисках]. Я могу обнять любого, пожать руку и сказать - ты был важен, ты был нужен. Я хочу каждому сказать спасибо. Нужно держаться, как бы это сложно ни было. Спасибо не только Саратову, спасибо всей России. Дай бог, чтобы это не повторилось, чтобы это больше нигде не случилось. Такого я бы не пожелала даже врагу. Давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным. Потому что это жизненно необходимо», - рассказала женщина.

Наказание

Сейчас Михаил Туватин находится под стражей. В суд города Энгельса убийцу доставили в тонированном авто и без огласки в средствах массовой информации. Судья принял решение «закрыть» предполагаемого убийцу на два месяца. Их мужчина проведет в следственном изоляторе. Туватину предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Мужчине светит длительное заключение, но в связи с этим преступлением в России вновь заговорили о необходимости введения смертной казни.