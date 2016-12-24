«Необходимо обеспечить равное положение хозяйствующих объектов»

Конкуренцию в республике будут развивать на основе составленной «дорожной карты»

Вопросы формирования конкурентной среды и реализации на территории Мордовии Национального плана развития конкуренции (в том числе при работе над нацпроектами) рассматривались в ходе визита в республику заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергея Пузыревского.

К предстоящему обсуждению представители ФАС готовились тщательно. Начали с изучения правоприменительной практики местного управления, после чего встретились с Главой Мордовии Владимиром Волковым и председателем Координационного совета по развитию конкуренции, вице-премьером - министром экономики РМ Владимиром Мазовым. Речь шла о планах совместной деятельности и выполнении обязательств, обозначенных в утвержденном не так давно Соглашении с Правительством республики.

«Диалог получился продуктивный, в первую очередь с позиции понимания того, что именно делается в регионе, - заявил впоследствии Сергей Пузыревский. - Ведь очевидно, что для достижения лучших результатов нужно регулярно сверять свои позиции, изучать накопленный опыт».

«Освоение средств должно сопровождаться безусловным достижением целевых показателей, созданием условий для стабильного функционирования экономики, предпринимательской сферы, качественного улучшения жизни граждан, - подтвердил руководитель Мордовии. - Собственно именно такие задачи и поставлены Президентом страны на апрельском (2018 г.) заседании Госсовета».

А вот центральное мероприятие дня - совещание по вопросам развития конкуренции - прошло уже в расширенном составе, с участием представителей исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов и городского округа Саранск. Многие предусмотрительно держали наготове папки с отчетами и справочными материалами. Разговор обещал быть серьезным.

«Добросовестная конкуренция - это важнейшее условие стабильной, динамичной работы предприятий, обеспечения качества и разнообразия товаров и услуг, выхода на новые рынки сбыта, - подчеркнул в своем вступительном слове Глава РМ. - Мы находимся в постоянном контакте с работниками местного управления ФАС, регулярно встречаемся, обмениваемся мнениями. Полагаю, столь конструктивное сотрудничество будет продолжено».

Что касается нынешних позиций республики, то они выглядят вполне приемлемо. У нас, к примеру, уже полностью сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, постепенно увеличивается доля присутствия частного бизнеса в экономике и количество закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Причем в последнем случае плановый 18-процентный показатель не просто достигнут, но даже перевыполнен почти на 13%. Напротив, численность унитарных предприятий (преимущественно неэффективных либо непрозрачных с точки зрения господдержки) продолжает неуклонно сокращаться. Только за последний год их стало на 10 процентов меньше.

При этом, как показывают результаты исследований, и представители деловых кругов, и рядовые потребители в целом удовлетворены проводимой работой. И если в 2016 году республика находилась на 42-м месте в рейтинге уровня развития конкуренции, то в 2017-м - на одиннадцатом.

Серьезное соперничество сегодня наблюдается в целом ряде ключевых сфер. Высоко оценивается, скажем, качество предоставления услуг на рынках связи. Более того, в сегменте обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями целевые показатели «перекрыты» сразу на 8 процентов, услугами легковых такси - почти на 23%, доступа к сети Интернет - в 2 раза.

По отдельным направлениям, правда, отмечается «неоднородность состояния конкурентной среды». К числу недостаточно развитых можно отнести рынки туристических услуг, детского отдыха и оздоровления, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, содержания и ремонта многоквартирных домов. Еще острее в республике ощущаются проблемы нехватки медучреждений, обслуживающих граждан по полисам ОМС (их количество предстоит увеличить, как минимум, вдвое) и частных дошкольных организаций.

«Республика взяла на себя обязательства по 33 товарным рынкам из перечня, утвержденного Госсоветом, - напомнил Владимир Волков. - Предстоит выполнить огромный объем работ, связанных с расширением представительства бизнеса в самых разных отраслях, в особенности - в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, социальной сфере. И улучшать необходимо не только количественные, но и качественные характеристики, дабы на рынках доминировали ответственные и добросовестные предприятия».

«Само по себе развитие конкуренции нельзя рассматривать как самоцель, - отметил заместитель руководителя ФАС России. - Она не сформируется сама по себе. Нужно создавать соответствующие условия, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, был уверен в завтрашнем дне».

Также Сергей Пузыревский обратил внимание на схожесть задач, обозначенных в прошлогоднем «майском» Указе Президента России и в принятом ранее Национальном плане развития конкуренции. «Таким образом, успешная реализация нацпроектов будет способствовать выполнению мероприятий по улучшению конкурентной сферы и делового климата, а в конечном счете приведет и к повышению качества жизни граждан», - констатировал он.

Под занавес встречи был подписан пакет документов, или так называемая дорожная карта по содействию развитию конкуренции на 2019-2022 годы. «Перечень параметров и рекомендаций станет нашим планом действий по достижению ключевых показателей на товарных рынках», - резюмировал Глава РМ.