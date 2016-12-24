Дмитрий Медведев заявил о недопустимости манипулирования статистикой смертности

В ходе видеоконференции с регионами к Мордовии существенных замечаний высказано не было

В понедельник премьер-министр страны собрал президиум Президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, дабы вновь обсудить ход реализации приоритетов «Демография» и «Здравоохранение». В заседании, проходившем в режиме видеоконференции, приняли участие и представители регионов, которым пришлось выслушать множество критических замечаний в свой адрес.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев в очередной раз подчеркнул, что нацпроекты призваны обеспечить реальное повышение качества жизни в стране. Потому мелочей здесь быть не может. Развитие должны получить все направления - от строительства или ремонта объектов здравоохранения и социального обеспечения до приобретения оборудования и лекарственных препаратов. Так, в ближайшие годы в стране должно появиться около 15 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (из них свыше 400 - до конца 2019-го). Также в нынешнем году предусмотрено выделить 4 миллиарда рублей на закупку 509 мобильных медицинских комплексов.

Сейчас, правда, по мнению премьера, иные чиновники на местах начали, что называется, манипулировать показателями. А попросту, «выправлять» данные, касающиеся, например, причин смерти граждан. «Вот этого быть не должно, - предупредил Дмитрий Медведев. - Вранье необходимо прекращать». Тем же, кто все-таки не прислушается к предостережениям, он пригрозил весьма неприятными последствиями.

В Мордовии, к слову, в ходе мониторинга показателей реализации нацпроекта «Здравоохранение» отмечена положительная динамика по снижению общей смертности - за 8 месяцев она сократилась на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Притом к нашей республике существенных замечаний высказано не было. «Мы понимаем, что основной упор необходимо сделать, прежде всего, на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи, - подчеркнул после заседания Глава РМ Владимир Волков. - Именно такую задачу и ставит Президент РФ Владимир Путин. Потому снижение смертности во многом можно объяснить успешным развитием первичного звена здравоохранения».

В то же время Владимир Волков поручил вице-премьеру по социальным вопросам Галине Лотвановой и профильному министерству провести детальный анализ возможностей «первички» в городе и на селе - кто и какую первичную помощь оказывает жителям конкретных населенных пунктов, как оборудованы ФАПы, машины скорой помощи, поликлинические и стационарные отделения. По результатам этой работы будет разработана региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава также напомнил, что национальный приоритет «Здравоохранение» реализуется в Мордовии через 7 региональных проектов, предусматривающих, в частности, развитие системы первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, укрепление кадрового потенциала отрасли. Еще пять направлений - по финансовой поддержке семей с детьми, содействию занятости женщин, повышению качества жизни старшего поколения, созданию условий для занятия спортом и мотивации к здоровому образу жизни - относятся к нацпроекту «Демография».