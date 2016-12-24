В Саранске завершился сезон медовых ярмарок

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13 октября в Саранске прошла заключительная в текущем сезоне ярмарка мёда. В ее работе приняли участие 17 лучших пчеловодов Мордовии. На ярмарке было представлено 2 тонны сладкого продукта, 1700 кг из которого было продано. На реализацию пчеловодами были выставлены отборные сорта меда со своих многочисленных пасек: мед-разнотравье, липовый, лесной, гречишный и другие.
Кроме меда на ярмарке можно было приобрести прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства. Желающие могли получить рекомендации по их применению, узнать секреты и тонкости производства мёда, продегустировать продукт и выпить чашку травяного чая. Вся продукция, представленная на ярмарке меда, традиционно проходит исследование в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
Осенние ярмарки меда особенны тем, что на них можно также приобрести яблоки, саженцы плодовых, ягодных культур, кустарники.
В целом в Саранске в текущем сезоне прошло пять медовых ярмарок. В ходе них пчеловоды республики выставили на продажу 16,5 тонны медового лакомства. Благодаря таким распродажам в текущем году горожане запаслись на зиму медом, приобретя 12,4 тонны медового продукта.
Ярмарки меда в Саранске проводятся с 2015 года. Четыре года назад мэр Саранска Петр Тултаев предложил проработать вопрос организации в столице Мордовии первой медовой ярмарки. Главу Саранска в этой инициативе поддержали и пчеловоды региона, высказав готовность представить на ярмарке лучший мед и продукты пчеловодства. Теперь их проведение стало не только доброй традицией, но и прекрасной возможностью для горожан приобрести экологически чистое медовое лакомство.
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