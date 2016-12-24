Мордовские аграрии вновь отличились на выставке «Золотая осень»

Более 1,5 тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий из 50 регионов страны и 77 компаний из 17 зарубежных государств приняли участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» и I Международном агропромышленном форуме. Масштабная экспозиция достижений отечественного АПК на сей раз была посвящена тематике устойчивого развития сельских территорий. За четыре дня - с 9 по 12 октября - в павильонах и на открытых площадках ВДНХ прошло в общей сложности свыше 50 мероприятий, на которых обсуждались современные тенденции и технологии производства продукции, перспективы внедрения цифровых сервисов, вопросы защиты и продвижения брендов, проблемы укрепления экспортного потенциала пищевой промышленности.

Мордовия на «Золотой осени» была представлена более чем двумя десятками товаропроизводителей. Причем среди них оказались не только крупнейшие агрофирмы, птицефабрики, заводы и сыродельные комбинаты, но и сравнительно небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Агропромышленный комплекс республики представляли сыродельный комбинат «Ичалковский», сыроваренный завод «Сармич», агрофирмы «Октябрьская», «Норов», «Мечта», птицефабрики «Атемарская» и «Чамзинская», «Талина», «Ламзурь», консервный завод «Саранский», «Тепличное», «Мир цветов», «Саранский Дистиллерс», «Биосфера», «Глубинка», общества «НовоМилк» и «Время», «Старошайговагропромснаб», «Мордовские пенькозаводы», а также крестьянско-фермерские хозяйства «Пьяных О.Н.» и ТД «Эко Халяль».

Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании форума премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сегодня Россия является одной из ведущих аграрных держав мира. По итогам прошлого года она стала ведущим экспортером пшеницы - почти 44 миллиона тонн. И это, кстати, далеко не единственное перспективное направление. За девять месяцев года нынешнего объемы поставок рыбы, например, составили около 3,7 миллиарда долларов. Суммарные же объемы экспорта ныне и вовсе перевалили за 25 млрд долларов.

В дальнейшем, однако, наша страна и вовсе должна стать «территорией изобилия» - в плане количества и разнообразия продуктов. «Вместе с тем нужно повышать качество сельхозпродукции - с учетом новых требований агроэкологии и, конечно, пожеланий самих людей», - подчеркнул председатель федерального правительства.

Собственно, такие экологически чистые товары в стране уже выпускаются. За примерами даже далеко ходить не надо. Так, старошайговское предприятие «Биосфера» выращивает «органический» лен, просо, горчицу, реализует целую линейку круп «безупречного» происхождения (от пшеницы, ржи, ячменя и овса до гречки, полбы и чечевицы), а еще - делает муку на собственной мельнице. Причем качество продукции подтверждается так называемым евролистком - специальным европейским сертификатом, получаемым аж с 2008 года. Совсем скоро компания откроет и свой молочный цех, приступит к выпуску выдержанных сыров типа «бофор» и «грюйер» - тоже, разумеется, относящихся к «органик»-классу.

Вообще, несмотря на традиционное для «Золотой осени» продуктовое изобилие, экспозиция Мордовии была весьма популярной как у посетителей выставки на ВДНХ, так и у гостей гастрономического фестиваля на Красной площади. Многие москвичи специально приезжали сюда, дабы продегустировать и приобрести сыры или масло заводов «Сармич» и «Ичалковский».

Довольно насыщенной была и деловая программа форума. На его площадках Глава РМ Владимир Волков обсудил с первым заместителем министра сельского хозяйства страны Джамбулатом Хатуровым перспективы участия республики в национальных проектах. В особенности - при реализации программ сельского жилищного строительства. С директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым были рассмотрены совместные проекты, предусматривающие поставку техники и оборудования для нужд республиканских сельхозтоваропроизводителей. В свою очередь, вице-премьер регионального правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров ознакомил заместителя руководителя Российского аграрного ведомства Елену Фастову с проектами увеличения объемов производства и переработки сельхозпродукции. Еще одним итогом работы стало соглашение с компанией «РЕГАГРО» - оператором единой информационной автоматизированной системы учёта и регистрации сельскохозяйственных животных.

«На выставке неизменно демонстрируются лучшие достижения агропромов всех регионов, - сказал впоследствии Владимир Волков. - Мы можем по праву гордиться успехами республиканских аграриев. Ведь их профессиональный уровень, по оценкам специалистов, растет год от года».

Подтверждением этих слов стали награды, завоеванные нашими участниками. Всего на их счету 25 медалей, в том числе сразу 19 - золотых. Причем свою лепту в общий успех Мордовии внесли как предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства, так и органы государственной власти, подведомственные им учреждения. Награды высшей пробы за разработку информационно-аналитической системы мониторинга сельскохозяйственных угодий удостоен Агрохимцентр «Мордовский». Еще две медали - золотую (за профилактические мероприятия и ликвидацию очагов бешенства животных в 2015-2018 годах) и серебряную (за книгу о своей работе) - привезла из Москвы республиканская ветеринарная служба. Ну, а Гран-при «Золотой осени» за вклад в развитие выставки в очередной раз достался Правительству РМ.